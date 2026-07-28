밤에도 전국이 '펄펄'…폭염 대응 '최고 단계'

<앵커>



서울에는 열대야 주의보가 닷새째 이어졌습니다. 일부 지역의 기온이 40도 가까이 치솟자 정부는 폭염대응수위를 최고 단계로 끌어올렸습니다.



이성훈 기자입니다.



<기자>



밤 9시를 넘긴 서울 청계천.



더위를 식히려는 시민들이 물가를 가득 메웠습니다.



시원한 물에 발을 담그고 가족, 친구들과 이야기를 나누며 잠시나마 더위를 식힙니다.



[박수현/서울 종로구 : 원래는 치맥을 하고 싶었는데 친구들이 지금 밤에는 괜찮다고 발 담그면 시원하겠다고 해서….]



도심 속 피서지를 찾은 관광객들의 발길도 이어졌습니다.



[정세현/대구 남구 : 대구에서 올라왔는데 오늘, 서울에 도심에 이런 하천이 있으니까 사람들이 휴식하기 정말 좋은 공간인 것 같아요.]



서울에는 열대야주의보가 닷새째 이어지며 밤에도 무더위가 계속됐습니다.



낮에는 폭염이 절정에 달했습니다.



어제(27일) 낮 최고기온은 대구가 39.2도, 경북 경주 39.1도, 전남 광양은 38.1도를 기록하는 등 남부 곳곳의 기온이 40도에 육박했습니다.



전남 광양과 대구, 경북, 경남 등 전국 14개 지역에는 폭염중대경보가 내려졌습니다.



폭염중대경보는 체감온도 38도 이상이나 최고기온 39도 이상이 하루 이상 이어질 것으로 예상될 때 내려지는 최고 단계 경보입니다.



정부는 폭염 재난 위기경보를 최고 수준인 '심각' 단계로 격상하고 중앙재난안전대책본부를 가동했습니다.



온열질환 피해도 계속되고 있습니다.



이번 더위로 전국에서는 온열질환자 1천399명이 발생했고 8명이 숨진 것으로 집계됐습니다.



정부는 낮 시간대 야외활동을 자제하고 충분한 수분 섭취와 휴식 등 폭염 행동요령을 지켜달라고 당부했습니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 김준희)