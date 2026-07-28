1. 윤 '선거법 위반' 1심 유죄…확정 땐 국힘 397억 반환



공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 1심에서 징역 1년 6개월에 집행유예 3년이 선고됐습니다. 벌금 100만 원 이상의 형만 확정돼도 국민의힘은 보전받은 선거비용 397억 원을 반환해야 합니다.



2. 밤엔 열대야, 낮엔 40도 폭염…위기경보 '최고'



서울에는 열대야주의보가 닷새째 이어지고 있고, 남부 곳곳의 기온은 40도에 육박하고 있습니다. 정부는 폭염위기경보를 최고 수준인 심각 단계로 격상했습니다.



3. 한-브라질 정상회담…"한-메르코수르 협정 재개"



남미를 순방 중인 이재명 대통령이 룰라 브라질 대통령과 정상회담을 했습니다. 두 정상은 희토류 같은 핵심 광물의 공급망 협력을 강화하고 남미 4개 국가와 한국의 자유무역협정을 재개하기로 했습니다.



4. "이란과 협상 중…실패하면 매우 강력한 공격"



트럼프 미국 대통령이 이란과 협상을 진행 중이며 실패할 경우 매우 강력한 군사행동에 나설 거라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 우리시간 내일(29일) 네타냐후 이스라엘 총리와 백악관에서 만납니다.​​​

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