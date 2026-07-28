머스크 "난 전직 조만장자"…스페이스X 급락에 자산 '반토막'

▲ 일론 머스크

스페이스X와 테슬라 주가가 연일 하락하면서 두 회사를 이끄는 일론 머스크의 재산도 한 달여 만에 반토막 났습니다.미국 포브스에 따르면 현지시간 27일 오전 머스크의 자산 규모는 6천957억 달러, 우리 돈 약 1천19조 원으로 집계됐습니다.이는 스페이스X 상장 후 주가가 고공 행진하며 지난달 16일 세웠던 최고 기록인 1조 4천500억 달러, 약 2천125조 원의 절반 수준입니다.머스크의 자산이 7천억 달러 아래로 떨어진 것은 지난해 12월 18일 이후 7개월 만입니다.머스크는 인류 최초 '조만장자'라는 타이틀을 거머쥐며 승승장구했지만, 최근 스페이스X·테슬라의 주가 하락으로 타이틀을 반납하게 됐습니다.이에 머스크는 최근 엑스에 "'전직' 조만장자"라는 자조 섞인 게시물을 남기기도 했습니다.자산 하락의 가장 큰 원인으로는 스페이스X의 주가 급락이 꼽힙니다.마켓워치에 따르면 스페이스X 주가는 이날 오전 전 거래일 종가 대비 4% 하락하며 역대 최저치인 주당 108.66달러까지 떨어졌습니다.이는 공모가인 135달러보다 약 20% 낮은 것은 물론이고, 지난달 장중 최고가였던 225.64달러 대비 52% 하락한 수치입니다.지난 24일 초대형 로켓 스타십의 제13차 시험비행 과정에서 1단 슈퍼 헤비 부스터가 엔진 재점화에 어려움을 겪으면서 바다에 강하게 떨어졌다는 점이 악재로 작용했습니다.또 다음 달 4일 기업공개(IPO) 후 첫 실적발표와 6일 내부자 보유 주식의 보호예수 해제도 추가 하락을 부추길 수 있다고 시장은 내다보고 있습니다.여기에 머스크가 화성 식민지부터 우주 데이터센터까지 화려한 미래를 약속했음에도 지금까지는 위성 통신인 스타링크를 제외하고는 착실히 수익을 내는 사업 모델이 없다는 점도 투자자들은 우려하고 있습니다.데이비드 마이어 모틀리풀 수석 애널리스트는 "투자자들이 재무제표를 검토한 뒤 스페이스X가 지나치게 위험하다고 판단했을 수 있다"고 설명했습니다.머스크의 전기차 기업인 테슬라도 시장의 기대에 미치지 못하는 실적을 내면서 주가가 연일 미끄럼틀을 탔습니다.테슬라 주가는 지난 23일 2분기 실적발표 후 15% 하락했고, 이날 오전 주당 307.92달러에 거래되며 낙폭을 더 키웠습니다.이에 따라 테슬라 주가는 연초 대비 30% 떨어지며 지난 1년 치 상승분을 모두 반납한 상태입니다.테슬라의 차량 판매량은 늘었지만, 가격 인하와 영업비용 증가 등으로 순이익은 전년 동기 대비 5% 줄어든 11억 1천400만 달러에 그쳤습니다.이는 시장 전망치인 13억 달러에 한참 미치지 못한 수치입니다.이날 도이치뱅크는 테슬라의 목표 주가를 465달러에서 420달러로 하향 조정했습니다.