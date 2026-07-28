"해병대와 함께 훈련"…185m 외벽 타고 하강한 이유는

선거 때 내건 공약, 말로만 끝나는 경우도 적지 않은데요.



네덜란드의 한 시장은 아찔한 방법으로 약속을 지켰습니다.



안전장비를 착용한 한 여성이 고층 전망대 난간 위에 섭니다.



잠시 뒤, 무려 185m 높이의 건물 외벽을 따라 천천히 줄을 타고 하강하는데요.



네덜란드 로테르담의 카롤라 스하우턴 시장입니다.



선거를 앞두고 투표율이 목표치를 넘으면 도시의 상징인 '유로마스트'에서 로프 하강을 하겠다고 공약을 걸었는데요.



실제로 목표를 달성하자 고소공포증까지 참고 시민들과의 약속을 지킨 것입니다.



이번 도전을 위해 네덜란드 해병대와 함께 훈련을 받았다는데, 시장의 아찔한 공약 실천 모습에 시민들의 많은 격려와 박수가 쏟아졌다고 하네요.



(화면출처 : 유튜브 @GemeenteRotterdam, @OPEN Rotterdam, X @Spiri000NL, @HollandaMedya)