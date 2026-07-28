"한국 경제의 민낯" 조롱 댓글 줄줄이…논란의 영상

일본의 한 유튜버가 한국 경제의 민낯이라는 제목의 영상을 올려 논란이 일고 있다는데 어떤 내용이었나요.



구독자 1만 6000명을 보유한 이 유튜버는 말씀하신 대로 한국 경제의 민낯이라는 영상을 최근에 올렸는데요.



영상에는 서울역 노숙인들과 구룡마을 판자촌의 모습이 담겼습니다.



'서울역을 보고 말문이 막혔다', '반도체 호황이라고는 하지만 한국 경제가 사실 엄혹한 것 아니냐'는 설명도 덧붙였는데요.



영상은 공개 나흘 만에 조회수 20만 회를 넘겼고 일본에서는 한국이 일본을 추월했다더니 현실은 다르다는 등 조롱성 댓글이 이어졌습니다.



반면 국내에서는 노숙인은 어느 나라에나 있는 사회 문제인데 일부 장면만으로 한국 경제 전체를 평가하는 것은 지나친 일반화라는 비판이 잇따랐습니다.



(화면출처 : 유튜브 '시즈카의 아시아 산책')