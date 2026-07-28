금반지 36톤·토마토 44톤…휴가 장식할 축제들

오늘의 마지막 알찬 뉴스입니다.



강원도 힙 휴가.



이번 여름 휴가지 결정하셨나요.



강원도는 어떠실까요?



강원도에 여름 축제 다양하게 열리는데요.



소식 가지고 왔습니다.



강원도를 대표하는 여름 축제들 이번 주말에 잇따라 막을 올리는데요.



모레부터는 철원 화강 다슬기 축제 5일간 열립니다.



대형 수영장, 수상 라이딩 또 20만 개 물풍선 대전 같은 물놀이 프로그램이 마련되고요.



이번에는 불꽃놀이 대신해서 드론쇼로 개막 공연을 장식할 예정입니다.



그리고 글피부터는 9월 동강 뗏목 축제도 사흘간 열립니다.



전통 뗏목 문화 체험과 동강 밀당 대회, 맨손 메기 잡기 같은 참여형 프로그램이 진행되는데요.



또 같은 날 화천 토마토 축제 역시도 열립니다.



다음 달 9일까지 진행될 예정인데요.



여기서는 금반지 36돈, 36돈과 토마토 44톤이 투입되는 황금 반지를 찾아라 프로그램이 올해도 준비가 돼 있으니까요, 관심 가져보시기 바랍니다.



지금까지 알찬 뉴스 전해드렸습니다.



(화면출처 : 강원관광재단 공식 홈페이지)