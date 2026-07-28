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"의대 합격" 실수로 11명 더…교육부 조치는

이강 기자
작성 2026.07.28 07:07 조회수
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첫 번째 핫토픽 정말 황당한 일이 있었습니다.

순천향대에서 담당자의 업무 실수로 올해 의과대학 신입생이 무려 11명 더 합격한 사실이 뒤늦게 확인됐다는 소식입니다.

교육부에 따르면 순천향대 올해 2월 2026학년도 외대 미충원 인원을 추가 모집하는 과정에서 정원보다 11명이 많은 113명을 뽑았습니다.

담당자가 추가 모집 합격자에게 전화를 돌려서 등록 여부를 확인하는 과정에서 합격자를 잘못 집계해서 11명이 더  등록하게 된 겁니다.

대학 측은 합격자 통보 후에야 이런 사실을 알게 됐고요.

교육부에 자진 신고한 것으로 전해졌습니다.

교육부는 이미 입학한 학생들의 합격을 취소하기는 어렵다고 보고 2028학년도 의대 모집 인원을 11명 감축하도록 조치했는데요.

내년인 2027학년도는 이미 모집 요강이 확정됐고 공고가 됐기 때문입니다.

아울러 담당자에 대한 경고 조치를 하도록 대학 측에 요청했습니다.
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