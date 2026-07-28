뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

트럼프 "이란과 협상 진행 중…실패 시 매우 강력한 군사행동 재개"

정성진 기자
작성 2026.07.28 01:02 조회수
트럼프 "이란과 협상 진행 중…실패 시 매우 강력한 군사행동 재개"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 외교적 합의가 실패할 경우 강력한 군사행동에 나설 것이라고 거듭 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 현지시간 27일 미 온라인매체 악시오스 인터뷰에서 "우리는 이란과 매우 심도 있는 협상을 진행 중"이라며 "협상이 성과를 내지 못한다면, 우리는 매우 강력한 군사행동으로 돌아갈 것"이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 외교적 해결에 얼마나 더 시간을 할애할지에 대해 "시간이 많지 않다"며 "빨리 진행되거나, 아예 안되거나 둘 중 하나"라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 자신이 지난 24일 대이란 공습 중단을 지시한 것은 중재국들의 요청이 있었기 때문이라고 밝혔다고 악시오스는 전했습니다.

트럼프 대통령은 "이란과 협상하는 모든 사람이 '공격하지 말라'고 요청했다"면서 이 같은 요청을 수락한 이유에 대해선 "얻을 것도 없고, 잃을 것도 없다"고 주장했습니다.

악시오스는 트럼프 대통령이 이란에 대한 공습을 중단한 뒤 유가가 하락하고 주가가 올라갔다는 점도 언급했다고 전했습니다.

트럼프 대통령은 오는 28일 예정된 베냐민 네타냐후 총리와의 회담과 관련, "내가 대통령이 아니었다면 이란은 지금쯤 핵무기를 보유했을 것이고 이스라엘은 파괴됐을 것이라는 사실을 비비(네타냐후 총리)에게 말할 것"이라고 밝혔습니다.

미국은 이란을 상대로 13일 연속 공습을 이어가다 지난 24일부터 중단한 상태입니다.

미국과 이란은 호르무즈 해협 재개방과 핵 협상 재개를 놓고 오만 등 중재국을 통해 협상을 이어가고 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
정성진 기자 사진
정성진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지