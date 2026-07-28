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'아근진' 강남, "탁재훈 미우새 내가 꽂아줘…뽀찌 받던 시절, 내 덕에 고정 돼"

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작성 2026.07.28 09:40 조회수
아근진 (사진=게티이미지코리아)
강남이 본인이 탁재훈을 미우새에 꽂아줬다고 주장했다.

27일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'(이하 '아근진')에서는 강남이 수지네 하숙을 찾았다.

이날 강남은 자신을 차갑게 대하는 탁재훈에 대해 "형 나 때문에 잘 된 거야. 기억 안 나?"라고 했다.

이어 그는 "미우새에서 뽀찌 받던 시절에 내가 그거 이야기했더니 본부장님이 그때부터 고정시켜 준 거 아니냐"라며 본인이 탁재훈을 미우새 고정으로 만들었다며 지분을 주장했다.

5년 전 "미우새"에 출연했던 강남은 탁재훈에게 고정이냐고 물었다. 이에 탁재훈은 고정이라고 했지만 강남은 "아니다. 형 반 고정이다"라며 "본부장님이 형 만나서 탁재훈 씨 고정이에요 했어요?"라고 물었다.

그러자 탁재훈은 "나한테 그냥 고맙다고 했어"라고 답했다. 이에 강남은 "그거 그냥 뽀찌주는 거예요"라며 "형 여기서 포기하면 안 된다. 고정될 때까지 해야 된다"라고 했던 것.

당시를 떠올린 탁재훈은 어떻게 된 것이냐는 질문에 "강남이가 뒤끝이 있네"라고 말해 웃음을 자아냈다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
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