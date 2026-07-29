무용수 출신 미 대학교수, 케이팝댄스 수업 듣고 반성한 이유 ㅣ 오주연 무용이론 교수 ㅣ커튼콜 322



322회 커튼콜에서는 케이팝을 '춤'으로 읽어낸 학자, 미국 샌디에이고 주립대학교 무용이론 전공 오주연 교수를 만나봅니다. 그는 2022년 케이팝 댄스를 이론적으로 분석한 최초의 학술서를 펴내 아마존 관련 학술 부문 베스트셀러에 올랐고, 최근 이 책이 국내에서도 『케이팝 댄스: 춤, 팬덤, 소셜미디어』라는 제목의 번역서로 출간됐습니다.



무용수 출신인 오주연 교수는 케이팝댄스 원데이 클래스에 참가했던 자신의 경험이 연구에 중요한 계기가 되었다고 하는데요, 그는 케이팝 댄스를 '소셜미디어 댄스'라고 정의하며, 케이팝 팬들이 아이돌들을 따라 춤추며 자기 자신의 팬이 되는 '팬더밍'을 주요 개념으로 내세웁니다. 케이팝 댄스는 눈빛과 표정, 머리카락과 손끝까지 춤추는 게 특징이죠. 오주연 교수는 케이팝댄스가 단순한 서양 춤의 모방이 아니라, 한국 무용의 영향을 크게 받은 하나의 '장르'라고 말합니다.



그는 초창기에는 '케이팝 댄스는 연구할 가치가 없다'는 얘기까지 들으며 좌절했지만, 이제 미국 전역의 대학에서 강연 요청을 받으며 '케이팝댄스학'의 선구자로 인정받고 있습니다. 케이팝댄스의 기본 동작을 분석한 케이팝댄스 교육 지침서 발간을 앞둔 그는 '케이팝댄스'를 무용사 교과사에 싣는 게 목표라고 하죠. 오주연 교수가 춤으로 풀어낸 케이팝 이야기, 놓치지 마세요.



♪ SBS 8뉴스 기사 '댄스 장르로 자리잡은 케이팝' (2022. 9. 3. 김수현기자 보도)

♪ 미 샌디에이고 대학 케이팝댄스 이론수업 수강생들의 공연 (오주연 교수 제공)



(진행 : 김수현 SBS 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 오주연 미 샌디에이고 주립대 무용이론 교수ㅣ 녹음.녹화 : 유규연 ㅣ편집 : 정용희 )



▶'김수현 기자의 커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. 영상은 유튜브 SBS뉴스 채널의 [ 김수현 문화전문기자의 커튼콜 ] 재생목록에서 모아볼 수 있습니다. 또 SBS 공식 문화예술 유튜브 채널 [ SBS아트로그 ]에서도 관련 콘텐츠를 분야별로 찾아보실 수 있습니다.



- '팟빵' 청취하기

- '애플 팟캐스트' 청취하기

- 유튜브 '커튼콜 재생목록' 바로가기

- 유튜브 'SBS아트로그' 바로가기