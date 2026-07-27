뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

대한펜싱협회, 'K-펜싱' 브랜드화 추진…국제·아시아연맹과 협력

편광현 기자
작성 2026.07.27 18:50 조회수
대한펜싱협회, 'K-펜싱' 브랜드화 추진…국제·아시아연맹과 협력
▲ 셰이크 살렘 빈 술탄 알카시미(왼쪽) 아시아펜싱연맹 회장과 최신원(가운데) 대한펜싱협회장, 압델모네임 엘 후세이니 국제펜싱연맹(FIE) 회장

대한펜싱협회는 한국 펜싱의 중장기적 발전을 위해 국제펜싱연맹(FIE), 아시아펜싱연맹과 양해각서(MOU)를 체결했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.

한국 펜싱 70년 역사상 FIE와 MOU를 맺은 것은 처음이라고 협회는 전했습니다.

이번 MOU를 통해 대한펜싱협회는 청소년 선수 육성, 올림픽·아시안게임 관련 발전·홍보 프로젝트, 미디어·엔터테인먼트·디지털 플랫폼 협력, 펜싱과 연계된 국제 홍보·문화 캠페인 등을 FIE와 함께 추진할 계획입니다.

협회는 이번 MOU를 저변 확대를 통한 성장과 국제적 진출의 계기로 삼고, K팝처럼 'K-펜싱'을 브랜드로 활성화하는 것을 목표로 국내 펜싱 발전과 국제 역량 강화에 집중하겠다고 설명했습니다.

아시아연맹 부회장이기도 한 최신원 대한펜싱협회장은 "한국 펜싱의 위상을 높이고 이런 협력 관계를 맺을 수 있게 도와준 펜싱인들에게 감사하다"며 "국제대회에서 국위 선양한 국가대표 선수단에도 고맙다"고 말했습니다.

또 "펜싱 발전을 위해 많은 지원을 해주는 문화체육관광부와 대한체육회에도 감사의 말씀을 전한다"고 말했습니다.

(사진=대한펜싱협회 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지