K-축구 혁신위원회, 협회장 선거인단 1만 명 확대 방침

▲ 박지성 K-축구 혁신위원회 공동위원장이 27일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 'K-축구 혁신위원회 4차 회의'를 마치고 나와 브리핑을 하고 있다.

대한축구협회 차기 회장 선거인단이 기존 300명 이내에서 1만 명 이상으로 대폭 확대됩니다.K-축구 혁신위원회(이하 혁신위)는 오늘(27일) 오전 국립현대미술관 서울관 대회의실에서 박지성 공동위원장 주재로 4차 회의를 열고, 선거인단을 1만 명 규모로 확대하기로 뜻을 모았습니다.유승민 대한체육회 회장 등 혁신위 위원 전원이 참석한 가운데 2시간가량 비공개로 진행된 이날 회의 직후, 박 위원장이 직접 브리핑에 나서 이같이 밝혔습니다.박 위원장은 "대한체육회의 선거인단 개편안을 기반으로 프로, 실업, 대학, 승강제 리그 구성원 등을 추가해 축구협회 실정에 맞게 조정하는 방안을 논의 중"이라며 "이 경우 권고하게 될 선거인단 규모는 1만 명 이상이 될 것으로 예상한다"고 말했습니다.이어 "개편안의 근거 조항이 되는 대한체육회 회원종목단체 규정 개정 절차를 8월까지 마무리하기로 했다"고 설명했습니다.현재 대한체육회 회원종목단체 규정은 회장 선거인단을 '300명 이내'로 제한하는 간선제를 원칙으로 합니다.그동안은 이에 따라 시·도 축구협회와 전국연맹 임원, 일부 지도자와 선수, 심판 등 극히 제한된 인원만으로 선거인단을 꾸려왔습니다.혁신위는 선거의 대표성과 공정성을 확보하기 위해 프로부터 실업, 대학, 하부 승강제 리그 구성원에 이르기까지 현장을 지탱하는 수많은 축구인의 목소리를 선거에 폭넓게 반영하겠다는 구상입니다.박 위원장은 "모든 사람을 선거인단에 포함하기는 현실적으로 어렵다 보니 어디까지 포함을 시킬 수 있을지 논의하는 상태"라며 "기존 규모에서 대폭 늘어나는 만큼 아무래도 선수와 지도자 등 현장의 비중이 많이 증가할 것"이라고 짚었습니다.그러면서 "선거 방식에 있어서는 전자투표 등 여러 방안 도입을 생각하고 있다"며 "예산 문제도 있고, 합리적으로 어떤 방안이 좋을지 더 이야기를 나눠야 할 것 같다"고 설명했습니다.한편, 혁신위는 앞선 세 차례의 회의 동안 구체적인 발언자가 명시된 회의록을 작성하지 않은 것으로 알려져 일각에서 '밀실 행정'을 답습한다는 비판이 제기되기도 했습니다.이에 대해 박 위원장은 "위원장인 제가 직접 나서는 언론 브리핑으로 대체하고 있다"며 "중요 안건에 대한 토론 요지는 문서로 남기지만, 구체적으로 어떤 위원이 어떤 발언을 했는지는 담지 않는다"고 설명했습니다.그는 "구체적인 발언 내용이 담긴 회의록이 언론에 공개될 경우 상황을 악화시킬 소지가 있다"며 "그런 부분에서 협회를 보호하기 위한 측면도 존재한다고 생각한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)