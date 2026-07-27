코스피 급락하자…"이달 들어 4배 급증" 개미들 몰린 곳

<앵커>



급등락을 거듭한 국내 증시에서 투자자들의 이탈 조짐이 뚜렷해지고 있습니다. 반면, 미국 주식 투자 열기는 이달 들어 더 뜨거워졌는데요.



엇갈린 투자 흐름의 배경을 머니무브에서 이태권 기자가 전하겠습니다.



<기자>



이달 들어 코스피에서는 서킷 브레이커 2번, 사이드카 12번 등 거의 매일같이 시장 안정 조치가 발동됐습니다.



극심한 변동성 속에 지수는 한 달 전 기록한 최고점 대비 26% 폭락했습니다.



증시 대기자금인 국내 투자자들의 예탁금도 30조 원 넘게 줄어 105조 원대로 내려왔고, 금리 인상 분위기에 5대 시중은행의 정기예금 잔액은 이달 들어 22조 3천억 원 늘어났습니다.



[천영재/경기 성남시 : (국내 증시는) 변동성이 너무 커가지고 이게 뭐 예측이 안 되고, 뉴스가 반영되는 폭이 너무 커버리니까 무서워가지고 못 하겠더라고요.]



국내 투자자들의 미국 증시 투자 규모는 다시 증가하고 있습니다.



4, 5월에는 순매도 우위였지만, 지난달 순매수로 전환했고, 원·달러 환율이 하락하기 시작한 이달 들어선 지난달의 4배 규모로 급증했습니다.



이른바 서학개미들은 엔비디아, 마이크론 등 반도체 관련 기업들로 구성된 필라델피아 반도체지수의 일간 수익률 3배를 추종하는 레버리지 ETF를 가장 많이 매수했고, SK하이닉스 ADR이 그다음이었습니다.



최근 국내 증시가 급락하자 반등 가능성을 기대하면서 더 높은 수익을 쫓아 미국 기술주에 투자한 것으로 분석됩니다.



[신승진/삼성증권 투자정보팀장 : (상반기에는) 메모리 반도체 중심으로 강했다 보니까 미국 해외 주식을 할 유인이 상대적으로 떨어졌던 거고, 최근에는 반대로 국내 주식이 약한 모습을 보이다 보니까 그런 이제 실망 자금들이 해외로 움직이지 않았을까….]



해외 주식을 팔고 국내 주식에 투자하면 양도소득세율을 낮춰주는 국내시장복귀계좌, RIA는 100% 감면이 끝난 지난달부터 증가세가 꺾였고 최근엔 잔고까지 감소했습니다.



국내 자금의 해외 유출을 막기 위해 도입된 단일종목 레버리지 ETF는 변동성을 확대하는 부작용을 낳고 있습니다.



이달 말 시행되는 단일종목 레버리지 ETF 보완책이 변동성을 줄여 투자자들의 발길을 돌릴 수 있을지 주목됩니다.



(영상편집 : 이소영, 디자인 : 최재영)