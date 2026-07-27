오후 두세 시만 피하면 괜찮다?…오전 시간도 환자 급증

<앵커>



하루 중 가장 더울 때가 오후 두세 시쯤이다 보니 이 시간대만 야외 활동을 피하면 괜찮다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 올해는 오전 시간에 온열질환자 발생이 늘고 있어 주의가 필요합니다.



박하정 기자가 취재했습니다.



<기자>



뙤약볕 아래 그늘 하나 없는 교차로에서 쉴 새 없이 교통 지도를 합니다.



오전 11시인데도 딛고 선 아스팔트 도로 온도는 40도를 넘어섰습니다.



잠깐 그늘을 찾아 챙겨 먹는 식염 포도당은 필수품이 됐습니다.



[박종래 : (지난해보다) 자외선이 더 강한 것 같습니다. 나름대로 방풍 조끼도 입고 찬물도 많이 마시고.]



연신 부채질 중인 전통시장 손님들, 펄펄 끓는 기름에 통닭 골목은 오전부터 찜통 같습니다.



[김기욱 : 덥고 뜨거워요. 좀 뜸해졌어요. 날씨가 더우니까 손님들이 안 나오세요.]



오늘(27일) 전국 곳곳에서 오전 10시 기온이 35도에 육박했습니다.



서울에서 아침 6시부터 오전 10시까지 발생한 온열질환자는 올해 32명으로, 지난해 같은 기간의 1.5배에 달합니다.



열대야로 오전 기온이 떨어지지 않는 데다 러닝 같은 오전 시간대 생활체육 활동이 예년에 비해 활발해진 게 원인으로 추정됩니다.



전국적으로 보면 올해 낮 12시부터 오후 5시까지의 온열질환자는 47%, 아침 6시부터 오전 11시까지 환자도 23%나 됩니다.



[황인준/희명병원 신장내과 진료과장 : 요즘처럼 열대야가 진행되면서 밤낮을 가리지 않고 무더위가 있는 경우에는 충분히 오전에도 온열질환으로 문제가 될 수 있는 경우가 많습니다.]



지난 23일에는 경남 고성에서 아침부터 밭일을 하던 90대 여성이, 앞서 4일엔 오전부터 야외에서 풀 베기 작업을 하던 외국인 노동자가 숨지는 등 온열질환 인명 피해는 시간대를 가리지 않고 있습니다.



(영상취재 : 강동철·주용진, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 이준호)