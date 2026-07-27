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'용의자X의 헌신' 일본 작가 히가시노 게이고, 암 투병 끝 별세

김용태 기자
작성 2026.07.27 17:55 수정 2026.07.27 17:56 조회수
'용의자X의 헌신' 일본 작가 히가시노 게이고, 암 투병 끝 별세
▲ 히가시노 게이고

'나미야 잡화점의 기적', '용의자 X의 헌신' 등 베스트셀러로 한국에서도 유명한 일본 추리소설 작가 히가시노 게이고가 대장암으로 별세한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.

27일 NHK 등 현지 언론에 따르면 히가시노 작가는 지난 23일 대장암 투병 끝에 세상을 떠났습니다.

향년 68세입니다.

그는 일본 오사카부에서 태어나 오사카부립대를 졸업한 뒤 27세인 1985년 '방과후'로 데뷔했습니다.

이 작품은 일본 추리작가 협회가 주관하는 최고 권위의 추리소설 신인 문학상 '에도가와 란포상'을 수상했습니다.

그는 미스터리물을 중심으로 다수의 작품을 남겼고 1998년에 첫 편이 발표된 천재 물리학자의 추리물 '갈릴레오' 시리즈로 대중적 인기를 끌었습니다.

한국과 일본에서 각각 영화화된 '용의자 X의 헌신', '백야행' 등 작품으로도 잘 알려져 있습니다.

'나미야 잡화점의 기적'은 한국에서 수년간 베스트셀러 선두권을 형성하며 누적 100만 부 이상 판매를 기록했습니다.

(사진=연합뉴스)
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