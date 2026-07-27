뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'초구 사구' 삼성 미야지·'어깨 부상' 키움 히우라 1군 엔트리에서 말소

배정훈 기자
작성 2026.07.27 17:35 조회수
'초구 사구' 삼성 미야지·'어깨 부상' 키움 히우라 1군 엔트리에서 말소
▲ 1군에서 말소된 삼성 미야지 유라

프로야구 삼성 라이온즈가 27일 아시아 쿼터 투수 미야지 유라를 1군에서 제외했습니다.

미야지는 26일 잠실 두산 베어스전에서 8회 등판해 선두타자 강승호에게 초구 몸에 맞는 공을 허용한 뒤 곧바로 마운드를 내려갔습니다.

올 시즌 그는 36경기 1패 3홀드 평균자책점 5.87을 남겼습니다.

30⅔이닝을 투구해 볼넷 23개를 허용하고, 몸에 맞는 공 7개를 내줄 정도로 제구력이 좋지 않습니다.

지난달 한 차례 퓨처스(2군) 리그에서 조정기를 보냈던 그는 다시 1군에서 말소되면서 KBO리그에서의 장래가 불투명해졌습니다.

키움 히어로즈 외국인 타자 케스턴 히우라도 결국 어깨 부상으로 1군에서 빠졌습니다.

히우라는 23일 고척 삼성 라이온즈전에 좌익수로 출전해 연장 10회초 펜스에 부딪히는 호수비로 실점을 막았으나 이후 어깨 통증에 시달려왔습니다.

리그 최하위 키움은 에이스 라울 알칸타라와 마무리 가나쿠보 유토가 부상으로 이탈한 데 이어 중심 타자로 활약 중이던 히우라까지 빠졌습니다.

이 밖에 투수 최지명(LG 트윈스), 투수 이교훈, 내야수 황영묵(이상 한화 이글스), 투수 김태경, 내야수 한재환(이상 NC 다이노스), 내야수 이호준(롯데 자이언츠), 내야수 최재영(키움) 등이 야구 없는 월요일 1군에서 말소됐습니다.
 
(사진=삼성 라이온즈 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지