올여름 장마 종료…늦게 시작했지만 제때 끝났다

기상청은 올여름 장마가 중부지방은 어제(26일), 남부지방은 그제(25일) 끝난 것으로 잠정 판단했다고 밝혔습니다.



제주는 지난 19일 장마가 종료한 것으로 봤습니다.



앞서 제주와 남부지방은 지난달 30일, 중부지방은 이번 달 1일 장마가 시작됐습니다.



올해 장마는 예년보다 시작이 늦었습니다.



평년(1991∼2020년 평균) 장마 시작일은 제주 6월 19일, 남부지방 6월 23일, 중부지방 6월 25일입니다.



올해 장마는 늦게 시작했지만, 종료 시점은 평년과 비슷했습니다.



평년 장마 종료일은 제주 7월 20일, 남부지방 7월 24일, 중부지방 7월 26일로 올해 종료일과 같거나 큰 차이가 없었습니다.



시작과 종료일로 계산한 올해 장마 기간은 제주 20일, 남부지방과 중부지방은 26일로 평년과 비교하면 제주는 3분의 2, 나머지 지역은 5분의 4 수준이었습니다.