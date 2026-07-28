“촬영 중 기습 뽀뽀까지?”…'아근진' 고준희X김민수, 매일 연락 주고받는 묘한 기류

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배우 고준희와 개그맨 김민수가 묘한 핑크빛 분위기로 '아니 근데 진짜!'를 발칵 뒤집어 놓는다.27일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 고준희, 김민수와 방송인 강남이 출연해 예측 불허의 입담으로 하숙집을 들썩이게 만든다.고준희와 '피식대학' 김민수 사이에는 심상치 않은 핑크빛 기류가 포착됐다. 커플 콘셉트 촬영 당시 고준희가 즉흥 뽀뽀를 감행한 것은 물론, 매일 연락을 주고받은 사실이 밝혀진 것. MC들이 "김민수가 고백하면 사귈 거냐"고 묻자 고준희는 "그런 얘기 안 하던데?"라는 폭탄 발언으로 김민수를 진땀 빼게 만들었다.여기에 김민수는 전 여친에게 명품 가방을 선물했던 연애사를 털어놓는가 하면, 이상형으로 "키가 큰 연상의 고양이상"을 언급해 고준희를 쏙 빼닮은 조건으로 현장을 술렁이게 했다.한편 강남은 아내 이상화와의 스릴 넘치는 현실 부부 생활을 고백했다. 강남은 "아내가 화나면 아우라가 생겨 강아지들도 도망간다"라며 "부부싸움 중 이상화의 '앉아!' 한마디에 강아지와 함께 앉았다"라고 밝혀 서열 최하위임을 스스로 입증했다. 이어 아내 이상화와 '정글의 법칙'을 통해 만난 강남은 "다시 태어나도 아내를 처음 만난 정글에는 절대 안 간다"라고 단호히 덧붙여 폭소를 유발했다.브레이크 없는 세 사람의 거침없는 돌직구 토크는 오늘(27일) 밤 10시 10분 방송될 '아니 근데 진짜!'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)