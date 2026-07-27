[D리포트] 새벽 도로 한복판 '폭주' 곡예 운전…"번호판 떼고 달려" 잡고보니 '미성년자'

새벽 시간 대전 동구의 편도 3차선 도로입니다.



오토바이에 탄 남성이 경광등을 흔들며 차선을 넘나드는 곡예 운전을 벌이고, 뒤따르던 오토바이들 무리가 도로를 점령하고 다른 차량의 통행을 방해합니다.



인근의 또 다른 교차로, 오토바이 9대가 원형을 그리며 빙글빙글 돌기 시작합니다.



자동차 한 대는 아예 횡단보도를 가로막고 멈춰 섰습니다.



대전 도심에서 오토바이와 자동차를 이용해 도로를 점거하고 난폭운전을 벌인 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.



대전경찰청은 오늘(27일) 20살 A 씨 등 19명을 일반교통방해와 도로교통법 위반 등 혐의로 송치했다고 밝혔습니다.



A 씨 일당은 지난 5월 7일 밤 12시 25분쯤 대전 동구 성남동 일대에서 오토바이 9대와 자동차 7대를 이용해 도로 앞뒤와 좌우로 함께 다니며 전 차로를 차단한 뒤 집단 폭주를 벌인 혐의를 받고 있습니다.



경찰 조사 결과 이들 중 9명은 미성년자였고, 전체 가담자 중 2명은 무면허 상태로 난폭운전을 벌인 것으로 파악됐습니다.



일부는 경찰 추적을 피하기 위해 오토바이 번호판을 미리 떼어낸 채 운행했던 것으로 확인됐습니다.



A 씨 등은 SNS에 게시된 폭주 예정 글을 보고 호기심에 참여했다고 경찰에 진술한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 조만간 이들을 모두 검찰에 불구속 송치할 예정입니다.



대전경찰청은 "오토바이 폭주 행위는 도로교통법 등에 따라 엄중히 처벌되는 불법행위로 호기심에라도 어울려 운행할 경우 범죄자가 될 수 있다"고 당부했습니다.



(취재 : 홍승연, 영상편집 : 이홍명, 화면제공 : 대전경찰청, 제작 : 디지털뉴스부)