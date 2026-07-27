미 시애틀 축제서 총격 사건…3명 사망 4명 부상

▲ 시애틀 총격 사건 현장을 통제 중인 경찰

미국 시애틀에서 휴일에 열린 길거리 음식 축제 도중 총격 사건이 발생해 3명이 숨지고 최소 4명이 다쳤습니다.AP, AFP통신 등에 따르면 일요일인 26일 오후 6시쯤 미 서북부 워싱턴주 시애틀 번화가인 '스페이스 니들' 인근에서 열린 '바이트 오브 시애틀' 행사장에서 총격이 벌어졌습니다.사건 당시 총격범 두 명이 서로에게 총을 쏜 것으로 경찰은 보고 있습니다.총격이 시작되면서 축제 현장은 아비규환이 됐으며, 방문객들은 인근 박물관 등으로 대피했습니다.한 목격자는 "총격범이 바로 옆에 있었다"면서 "다른 사람들과 함께 건물 안으로 뛰어들었다"고 말했습니다.부상자 중에는 두 살배기 남아가 포함됐으며, 이들은 병원으로 옮겨 치료를 받고 있습니다.경찰은 용의자 1명을 체포했고 다른 용의자도 추적 중이라면서 주민들에게 도심 북서쪽 지역은 피해달라고 당부했습니다.이날 총격은 사흘간 열린 이번 행사의 마지막 날 발생했습니다.'바이트 오브 시애틀'은 지난 1982년 시작된 연례행사로, 올해는 맛집 수백 곳이 참가했으며 방문객은 35만 명이 될 것으로 추정됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)