[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 산근부대변인, 장성철 공론센터 소장
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● 국힘 '멱살 소동' 후폭풍
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"국힘 당권파, '대안과미래' 권영진에 정치적 함의 있는 듯"
장성철 / 공론센터 소장
"정점식, '멱살 소동'에 강경한 입장‥징계 조치 취할 듯"
"국힘 최고위 '중징계' 결의, 선제적 엄포 의도인 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 권영진 "인생의 큰 실수" 사과에도 국힘, 징계 카드 만지작…왜?
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