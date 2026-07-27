[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 산근부대변인, 장성철 공론센터 소장
--------------------------------------------
● '정성호 사의' 파문
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"정성호, 여당 동료 의원들에 실망감 있었을 듯"
"사법개혁 단초 시작 시점‥정성호, 올해까진 버텨줬으면"
장성철 / 공론센터 소장
"정성호 사의 표명, 마지막 몸부림‥'보완수사권 폐지' 속도전 저지 의도"
"정성호, '공소 취소' 관련 법안 부담감 있는 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 정성호 "새 술은 새 부대에"라는데…청와대 "사의, 사실 아냐" 왜?
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글