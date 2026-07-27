[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 산근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 임찬종 SBS 법조전문기자
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● '허위사실 공표' 1심 징역 1년 6개월
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"생각보다 엄중한 판결 나와‥유죄 확정 시 국힘 당사 처분해야 할 듯"
장성철 / 공론센터 소장
"국힘, 2천억 원 이상 자산 있어‥397억 반환 현실적으로 불가능하진 않아"
"장동혁 쇄신안 기대할 게 없어‥가장 큰 쇄신은 장동혁 사퇴"
임찬종 / SBS 법조전문기자
"'허위 사실 공표', 고의성·선거 영향 판단이 쟁점‥법원 모두 인정"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 윤석열 선거법 1심 당선무효형…'허위사실 공표' 유죄 판단 이유는?
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