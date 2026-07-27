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[비디오머그] 300만 원 돌파한 스마트폰…'칩플레이션'이 쏘아 올린 가격 충격

소환욱 기자
작성 2026.07.27 16:05 수정 2026.07.27 16:06 조회수
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삼성이 새롭게 내놓은 폴더블폰 '갤럭시 Z 8' 시리즈! 이번엔 기존 2개였던 모델을 플립, 폴드, 울트라까지 총 '3가지'로 세분화했습니다.

그런데 말입니다.

여기 또 다른 숫자 '3'이 등장합니다.

바로 '가격'인데요.

폴드와 울트라의 최고급 모델의 가격이 무려 300만 원을 훌쩍 넘겨버린 겁니다.

냉장고 맞먹는 폰 값, 도대체 왜 이렇게까지 치솟은 걸까요? 그리고 삼성은 왜 모델을 3가지로 내놨을까요? 지금 바로 영상으로 확인해 보시죠!

(취재 : 소환욱, 촬영 : 김상윤·박우진, 편집 : 이기은, 디자인 : 조승현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
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