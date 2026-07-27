뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

청와대, 정성호 사의에 선 긋기…"공식 확인된 바 없어"

박예린 기자
작성 2026.07.27 15:21 조회수
청와대, 정성호 사의에 선 긋기…"공식 확인된 바 없어"
▲ 정성호 법무부 장관이 27일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다.

청와대가 오늘(27일) 정성호 법무부 장관의 사퇴 의사 공개 언급에도 정 장관의 사의 표명 자체를 부정했습니다.

검찰개혁 마무리 국면에서 돌출한 변수의 파장이 커지지 않도록 관리하는 한편, 정 장관을 다독이며 '계속 역할을 해 달라'는 메시지를 우회적으로 전한 것 아니겠느냐는 해석이 나옵니다.

정 장관은 이날 국회 법제사법위원회 전체회의에서 거취와 관련한 질문에 대해 "새 술은 새 부대에 담아야 하지 않겠느냐"고 말했습니다.

앞서 지난 25일 "더는 할 일도 없고 의지도 없다"며 사의를 공식화한 데 이어 물러나겠다는 뜻을 재차 강조한 겁니다.

당시 그는 "대통령에게 직접 이야기는 하지 않았지만 사퇴 의지는 오래전부터 (청와대) 참모들을 통해 전달했다"고 설명한 바 있습니다.

그러나 이 대통령의 남미 순방에 동행 중인 청와대 관계자는 이날 기자들과 만나 "정 장관의 사의 표명에 대해 공식적으로 확인된 바 없다"며 "그러므로 사의 표명은 사실이 아니다"라고 말했습니다.

표면적으로는 정 장관이 '장외 발언' 외에 정식 사퇴 의사 전달과 같은 ' 공식 내부 절차'를 진행하지는 않았다는 뜻으로 해석됩니다.

다만 정 장관이 공개 발언을 거듭 내놓는 상황을 고려하면, 사의를 수용할 수 없다는 이 대통령의 뜻을 완곡하게 전한 것 아니겠느냐는 해석도 일각에서는 제기됩니다.

결국 이번 상황은 이 대통령이 순방을 마치고 귀국한 이후에 최종적으로 정리될 수밖에 없단 관측이 나옵니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지