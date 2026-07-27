여자배구 흥국생명, '실업 무대 MVP' 고민지 영입해 수비 보강

▲ 흥국생명에 입단한 고민지

프로배구 여자부 흥국생명이 실업 무대 최우수선수(MVP) 출신 고민지를 영입해 수비 전력을 보강했습니다.흥국생명 구단은 오늘 리시브와 수비 능력이 뛰어난 수원시청 소속 고민지를 영입했다고 발표했습니다.대구여고를 졸업하고 2016-2017시즌 신인 드래프트를 통해 IBK기업은행에 입단하며 프로에 데뷔한 고민지는 KGC인삼공사(현 정관장)와 현대건설을 거쳐 최근 실업팀 수원시청에서 활약했습니다.특히 최근 막을 내린 한국실업연맹전 및 프로 퓨처스 챔프전에서 수원시청의 우승을 이끌며 대회 MVP로 선정됐습니다.흥국생명은 고민지가 보여준 안정적인 수비 능력과 프로, 실업 무대에서 두루 쌓은 풍부한 경험을 높이 평가해 영입을 결정했습니다.요시하라 도모코 흥국생명 감독은 "고민지는 리베로 자리뿐만 아니라 아웃사이드 히터까지 소화할 수 있다는 강점이 있다"며 "경기 흐름과 상대에 따라 폭넓게 기용할 수 있는 선수인 만큼 팀 운영에 큰 도움이 될 것"이라고 기대감을 드러냈습니다.고민지는 구단을 통해 "다시 프로 무대에 설 수 있도록 손을 내밀어 주신 흥국생명과 아낌없는 도움을 주신 수원시청에 진심으로 감사드린다"며 "팀이 필요로 하는 순간마다 믿음을 줄 수 있는 선수가 되기 위해 매 경기 책임감을 갖고 최선을 다하겠다"고 소감을 전했습니다.고민지는 다가오는 KBSN 한·중·일 여자배구 슈퍼매치와 제주도 전지훈련에 참가해 본격적으로 팀 동료들과 호흡을 맞춥니다.(사진=흥국생명 배구단 제공, 연합뉴스)