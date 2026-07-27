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[현장영상] "폭죽인 줄" 음식 축제가 공포로…총격에 잔디밭 가로질러 '우르르'

작성 2026.07.27 17:08 조회수
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시애틀의 음식 축제에서 총격 사건이 발생했습니다. 현지시간 26일 저녁 6시경 미국 워싱턴주 시애틀 스페이스 니들 인근에서 열린 음식 축제 '바이트 오브 시애틀'에서 총격 사건이 일어났습니다.

'바이트 오브 시애틀' 음식 축제는 1982년에 시작된 연례행사로, 수십 명의 방문객이 찾는 행사인 것으로 알려졌습니다. 시애틀 소방서 대변인은 2명이 현장에서 사망하고 어린이를 포함해 5명이 다쳤다며 부상자 중 한 명은 위중한 상태라고 밝혔습니다.

현장 목격자들은 "7~8발의 총성이 울렸고, 사람들이 사방으로 뛰어다녔다"라며 당시 상황을 전했습니다.

(구성 : 양현이, 영상편집 : 김혜주, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
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