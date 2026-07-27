'2027 패노메논' 추진 계획 발표…내년 12월 2일∼11일 창동·고양서 개최

▲ 2027 패노메논 개요

대규모 콘서트와 팬덤 시상식을 주축으로 다양한 장르의 K-컬처를 체험할 수 있는 패노메논(FANOMENON) 행사가 내년 12월 열립니다.대중문화교류위원회는 케이 컬처의 세계적인 영향력을 한 단계 높이고 대한민국을 팬덤 산업의 중심지로 도약시키기 위한 '2027 패노메논' 추진 계획을 발표했습니다.‘패노메논'은 ‘팬’(Fan)과 ‘현상’(Phenomenon)이라는 단어를 합쳐 만든 신조어 케이팝을 중심으로 한 콘서트와 팬덤 시상식, 패션, 뷰티, 푸드 등 K컬처 연관 기업의 전시.체험 프로그램을 결합한 민간 주도형 페스티벌입니다.위원회측은 '팬들이 일으키는 현상'이란 의미의 행사 명칭에는 팬들을 단순 소비자가 아닌 케이 컬처 확산의 동반자로 바라보겠단 취지가 담겨 있다고 밝혔습니다.2027 패노메논 축제는 내년 12월 2일 전야제를 시작으로 12일까지 총 11일 동안 창동 서울아레나와 고양 킨텍스 제2전시장에서 개최됩니다.내년 5월 완공 예정인 창동 서울아레나에서는 2주간 전 세계적인 팬덤을 보유한 아티스트들이 차례로 무대에 오르고, 팬덤 시상식에선 한 해 동안 가장 뜨거운 열정과 영향력을 보여준 팬덤에 상을 수여하되 아티스트나 브랜드가 팬덤을 대신해 수상하는 특별한 형식으로 추진됩니다.고양 킨텍스 제2전시장에서는 다수의 아티스트가 참여하는 페스티벌형 음악 공연과 함께 ‘케이-컬처’를 직접 보고 체험할 수 있는 대규모 전시·체험 행사가 열립니다.전시·체험 공간에는 케이팝 팬덤과 고객층이 연결되는 푸드, 뷰티, 패션 등 라이프스타일 분야뿐 아니라, 케이팝과 팬덤 기반이 다른 게임, 웹툰, 영화, 드라마, 애니메이션 등 다양한 분야의 기업들도 참여할 계획입니다.정부는 행사의 안정적 개최를 위해 출입국, 안전 관리 등 주요 운영 분야를 적극 지원하며 패노메논 개최를 계기로 방한 관광 홍보를 확대할 방침입니다.한국문화관광연구원은 이번 ‘패노메논’ 개최를 통해 총 방문객 52만 명, 외래관광객 20만 명을 유치하고 약 1조 원의 경제효과를 창출할 수 있을 것으로 분석했습니다.최휘영 공동위원장은 “‘패노메논’은 전 세계 팬들이 직접 참여하고 경험하는 거대한 ‘케이-컬처’ 플랫폼을 만드는 새로운 시도”로, “한국을 찾는 전 세계 팬들에게는 오래 기억될 경험이, 콘텐츠·관광·연관산업에는 새로운 성장의 계기가 될 수 있도록 만들 것”이라고 밝혔습니다.박진영 공동위원장은 “‘케이-컬처’의 힘은 아티스트와 콘텐츠를 넘어, 이를 함께 키우고 확산해 온 팬덤에서 나오는 것”이라며 “민간의 창의성과 정부의 지원이 유기적으로 결합한 성공 모델을 만들어 대한민국이 글로벌 팬덤 산업의 중심지로 자리매김할 수 있도록 할 것”이라고 밝혔습니다.(사진=대중문화교류위원회 제공, 연합뉴스)