김정은, 정전일에 참전열사묘 등 참배…"6·25, 위대한 승리"

▲ 김정은 북한 국무위원장이 지난 26일 '전승절'로 기념하는 정전협정 체결 73주년(7월 27일)을 맞아 평안남도 회창군에 위치한 중국인민지원군열사릉원을 찾아 헌화하고 경의를 표했다고 조선중앙통신이 27일 보도했다.

북한 김정은 국무위원장이 정전협정 체결 73주년(7월 27일)을 맞아 북한의 국립묘지에 해당하는 묘역들을 참배하며 충성심을 고취하고 최근 더욱 가까워진 중국과의 친선 관계도 부각했습니다.조선중앙통신은 오늘(27일) 김 위원장이 전날 조국해방전쟁참전열사묘, 대성산혁명열사릉, 중국인민지원군열사릉원 등을 찾았다고 보도했습니다.김 위원장은 조국해방전쟁참전열사묘에서 참전 노병들을 직접 만나 격려하고 묘소들을 돌아봤습니다.이곳은 6·25 전쟁에서 공적을 세운 참전 북한군이 묻힌 묘역입니다.김 위원장은 6·25의 결과에 대해 "신생 조선(북한)이 제국주의 괴수인 미제와 그 추종 무리들을 상대로 한 중과부적인 열전에서 국가의 존엄과 자주권만이 아닌 세계의 평화와 안전을 결사수호한 위대한 승리"라며 "가장 경이적인 쾌승으로, 불멸의 영웅전기"라며 6·25 전쟁에서 승리했다는 주장을 반복했습니다.북한은 6·25 전쟁의 승리를 주장하면서 정전협정 체결일을 '조국해방전쟁 승리의 날'로 부릅니다.김 위원장은 이어 "7·27의 기적은 강국건설의 장로에서 세대가 바뀔수록, 혁명의 전취물이 늘어날수록 추호의 변색 없이 철저히 계승해 나가야 할 고귀한 사상·정신적 재부"라고 덧붙였습니다.북한 매체가 공개한 사진을 보면 김 위원장의 딸 김주애가 리설주 여사와 함께 김 위원장과 동행했습니다.김주애의 공식 행사 참석은 6월 4일 '강건호' 항해시험 참관 이후 52일 만입니다.김 위원장은 항일 빨치산과 독립운동가의 묘지인 대성산혁명열사릉을 찾아서는 김책, 강건, 최현 등 1세대 빨치산의 묘소에 헌화했습니다.김 위원장은 "투사들이 지녔던 수령에 대한 절대적인 충실성과 혁명 임무에 대한 결사관철의 정신, 불가능을 모르는 과감한 투쟁 의지는 1950년대 조국방위자들의 사상정신적 특질로 승화"했다면서 선대의 위업을 강조했습니다.김 위원장이 6·25 전쟁과 선대 빨치산들의 위업을 부각하고 나선 것은 전쟁을 겪지 않은 젊은 세대에게 수령에 대한 '혁명 1세대'의 절대적 충성심을 강조하려는 의도가 있어 보입니다.중앙통신은 김 위원장이 오늘 평안남도 회창군의 중국인민지원군열사능원도 찾아 마오쩌둥 전 주석의 장남 마오안잉의 묘소를 참배하고 경의를 표했다고 전했습니다.인민지원군열사능원에는 마오안잉을 비롯한 중국인민지원군 134명의 유해가 안장돼 있습니다.중앙통신은 오늘 김 위원장의 참배 소식을 전하면서 "가장 어려웠던 운명적인 연대에 우리 인민의 정의의 전쟁을 피로써 도와준 중국인민지원군 용사들의 고결한 넋과 희생정신은 우리 인민이 쟁취한 승리에 역력히 깃들어있으며 사회주의를 핵으로 하는 조중친선의 초석으로 빛나고 있다"고 북중간의 혈맹관계를 강조했습니다.오늘 중앙통신은 김 위원장이 인민지원군 열사능원을 찾은 소식을 비교적 상세하고 비중 있게 보도했습니다.통신은 또한 조용원·김성남·주창일 당 비서, 최선희 외무상, 노광철 국방상, 박정천 국방성 고문 등 핵심 간부들이 김 위원장을 수행한 사실도 상세하게 전했습니다.북중 간 관계가 다소 소원한 것으로 평가됐던 작년 정전협정 체결일에는 중앙통신이 김 위원장의 '우의탑' 방문 소식을 단신으로 간략하게 보도했습니다.우의탑은 6·25 전쟁 당시 북한에서 전사한 중국인민지원군(중공군)을 기리는 기념물입니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)