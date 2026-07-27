정성호 법무장관 사의 표명에 민주당 잇달아 "대통령 위해 희생해야"

▲ 정성호 법무부 장관이 27일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 물을 마시고 있다.

여권에서 최근 사의를 표명한 것으로 알려진 정성호 법무부 장관을 향해 "검찰 개혁을 마무리해 달라"는 목소리가 잇달아 나오고 있습니다.더불어민주당 박지원 의원은 오늘(27일) SBS 라디오 김태현의 정치쇼에 출연해 정 장관을 향해 "장관으로서 대통령의 검찰 개혁을 피해 나가겠다는 것은 옳지 않다. 책임회피다"라고 지적했습니다.박 의원은 "국민적, 시대적 정신이 수사와 기소 분리를 원했다고 하면 (정 장관이) 완수해야 한다"고 당부했습니다.그러면서 "정성호 장관은 누구보다도 대통령과 가장 가까운 분 아닌가"라며 "대통령을 위해서 자기(정 장관)가 희생해야 한다"고 촉구했습니다.박 의원은 이날 국회 법제사법위원회 전체회의에서 정 장관에게 사의를 표명할 할 의향이 있는지 묻기도 했습니다.정 장관은 이에 대해 "법무부 장관의 사의 문제가 이런 기간에 관심이 되는 것은 적절치 않다고 보고 있다"면서도 "지금 건강 상태가 매우 좋지 않다. 수개월 동안 심각한 수면장애가 있다. 그런 측면을 고려해 대통령 주변에 계신 분들과 많이 의논해 오던 차였다"고 답했습니다.민주당 이성윤 최고위원 후보도 이날 MBC 라디오 김종배의 시선집중에 출연해 "이런 중차대한 시기에 사의를 표명할 게 아니라 정말 검찰조직과 함께 공소청·중수청(중대범죄수사청)이 제때 제대로 출범할 수 있도록 준비하셔야 한다"고 촉구했습니다.이 의원은 정 장관이 '더 할 일도 의지도 없다'는 취지로 발언했다는 보도를 언급하며 "정말 깜짝 놀랐다. 과거 검찰총장들이 자주 하는 말"이라며 "대통령이 보완수사권 폐지 문제는 국회에 일임했으니 (장관은) 국회의 결정에 따라 집행하면 된다"고 덧붙였습니다.김남희 의원은 이 의원과 같은 라디오에 출연해 "정 장관님이 이미 여러 번 국회로 돌아가겠다고 얘기를 계속해 오셨다. 건강 상의 문제도 있다"면서도 "다만 10월에 여러 가지 법들의 실행이 있기 때문에 본인이 마무리하시는 게 더 좋지 않을까 생각한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)