정부 "북핵 우선 중단에 중점…현실적·실용적 해법 마련할 것"

통일부는 오늘(27일) 북핵 문제 해법과 관련해 "북핵 우선 중단에 중점을 두고 현실적이고 실용적인 해법을 마련해 나갈 것"이라고 말했습니다.



윤민호 통일부 대변인은 오늘 정례브리핑에서 김여정 북한 노동당 부장의 담화에 대한 입장을 요청받고 "정부는 국제사회와 협력을 통해 핵 없는 한반도를 실현해 나간다는 기존 입장에 변함이 없다"면서 이같이 밝혔습니다.



'선비핵화'론을 폐기하고 '선평화론'으로 전환했다고 최근 밝힌 정동영 통일부 장관의 북핵 전략을 재확인한 발언으로 해석됩니다.



정 장관은 지난 23일 통일부에서 기자들을 만나 "(지난 1년간) 이재명 정부는 전 정부의 선비핵화론, CVID(완전하고 검증 가능하며 비가역적인 비핵화)를 사실상 폐기하고 선평화론으로 전환했다"고 밝혔습니다.



정 장관은 당시 언론에 배포한 자료에서는 비핵화 이전이라도 (북한이 핵 증대를) 우선 중단하면 이에 상응하는 대가를 제공해주는 방식의 현실적 해법을 통일부가 모색하고 있다면서, '한반도 평화체제' 논의에 우선 착수해 북핵 중단 여건을 조성하는 방안을 제시하기도 했습니다.



김여정 부장은 오늘 발표한 담화에서 '한반도 비핵화'를 언급한 아세안지역안보포럼(ARF) 의장 성명을 "'조선반도(한반도)의 완전한 비핵화'를 운운하는 한심하기 짝이 없는 의장성명"이라고 비난하고 북한의 핵 능력이 "순간의 정체도 없이 부단히 갱신될 것"이라고 주장했습니다.