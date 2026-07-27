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'경찰 수사 쇄신TF' 출범 첫 회의…수사 통제·효율성·인권 논의

정지연 기자
작성 2026.07.27 13:52 조회수
'경찰 수사 쇄신TF' 출범 첫 회의…수사 통제·효율성·인권 논의
▲ 경찰 수사 신뢰 제고를 위한 쇄신 태스크포스(TF)'가 27일 서울 서대문구 경찰청에서 출범 첫 회의를 열고 있다.

경찰 조직과 수사체계 전반을 쇄신하기 위한 '경찰 수사 신뢰 제고를 위한 쇄신 태스크포스(TF)'가 오늘(27일) 서울 서대문구 경찰청에서 출범 첫 회의를 열었습니다.

TF 위원장을 맡은 김남준 법무법인 시민 변호사는 회의에 앞서 취재진과 만나 "경찰에 상대적으로 큰 권한이 주어지기 때문에 수사에 대한 통제 방안과 효율성 강화, 인권 보장 등에 관해서 이야기하게 될 것 같다"고 말했습니다.

김 위원장은 "오늘은 주제 선정과 위원 구성 등 현실적인 부분을 논의할 것"이라며 "많은 관심을 가져달라"고 덧붙였습니다.

TF는 경찰 수사제도 전반을 개선하고 수사 신뢰를 높이기 위해 꾸려졌습니다.

경찰 수사 신뢰 제고를 위한 쇄신 태스크포스(TF)'가 27일 서울 서대문구 경찰청에서 출범 첫 회의 사진 촬영. (사진=경찰청 제공)

외부 위원으로는 윤동호 국민대 법학과 교수, 장윤정 법무법인 지평 변호사, 정영훈 법무법인 정세 변호사, 조순열 서울지방변호사회장 등 학계와 법조계 전문가들이 참여합니다.

경찰은 앞으로 TF에서 논의되는 내용과 결과를 국민에게 최대한 설명한다는 방침입니다.

(사진=경찰청 제공)
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