'경찰 수사 쇄신TF' 출범 첫 회의…수사 통제·효율성·인권 논의

▲ 경찰 수사 신뢰 제고를 위한 쇄신 태스크포스(TF)'가 27일 서울 서대문구 경찰청에서 출범 첫 회의를 열고 있다.

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경찰 조직과 수사체계 전반을 쇄신하기 위한 '경찰 수사 신뢰 제고를 위한 쇄신 태스크포스(TF)'가 오늘(27일) 서울 서대문구 경찰청에서 출범 첫 회의를 열었습니다.TF 위원장을 맡은 김남준 법무법인 시민 변호사는 회의에 앞서 취재진과 만나 "경찰에 상대적으로 큰 권한이 주어지기 때문에 수사에 대한 통제 방안과 효율성 강화, 인권 보장 등에 관해서 이야기하게 될 것 같다"고 말했습니다.김 위원장은 "오늘은 주제 선정과 위원 구성 등 현실적인 부분을 논의할 것"이라며 "많은 관심을 가져달라"고 덧붙였습니다.TF는 경찰 수사제도 전반을 개선하고 수사 신뢰를 높이기 위해 꾸려졌습니다.외부 위원으로는 윤동호 국민대 법학과 교수, 장윤정 법무법인 지평 변호사, 정영훈 법무법인 정세 변호사, 조순열 서울지방변호사회장 등 학계와 법조계 전문가들이 참여합니다.경찰은 앞으로 TF에서 논의되는 내용과 결과를 국민에게 최대한 설명한다는 방침입니다.(사진=경찰청 제공)