'후반기 1승 8패' 프로야구 LG, 분위기 쇄신 차 코치진 개편

▲ 신민재와 하이파이브하는 송지만 신임 LG 1군 타격 코치

프로야구 LG 트윈스가 선수단 분위기 쇄신을 위해 코치진 보직을 대거 개편했습니다.LG 구단은 오늘(27일) 송지만 1군 주루·외야 코치를 1군 타격 코치로 이동시키는 등 1군과 퓨처스(2군) 코치진의 보직을 변경했다고 밝혔습니다.기존 수비를 담당했던 김일경 코치는 퀄리티 컨트롤(QC) 겸 수비 코치로 역할을 넓혔습니다.퓨처스팀에 있던 윤진호 코치가 1군 수비 코치로 합류하며, 김용의 잔류군 타격 코치는 1군 주루·외야 코치로 이동해 1군 선수단과 호흡을 맞춥니다.또한 최경철 퓨처스 배터리 코치가 1군 배터리 코치로 새롭게 합류합니다.기존 1군을 이끌던 스즈키 후미히로 배터리 코치는 퓨처스 배터리 코치로 자리를 옮기고, 김재율 1군 타격 코치는 잔류군 타격 코치로 이동했습니다.정주현 퓨처스 작전 코치는 작전 및 수비 코치를 함께 맡게 됐습니다.LG는 그제 대전 한화 이글스전에서 8연패를 끊었으나 어제 경기에서 4-14로 완패했습니다.LG 구단은 "선수단 분위기 변화를 위해 일부 코치진의 보직 변경을 단행했다"고 설명했습니다.후반기 들어 1승 8패 부진에 빠진 LG는 1위 삼성 라이온즈에 5경기 차로 뒤처진 3위까지 순위가 떨어졌습니다.(사진=연합뉴스)