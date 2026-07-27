'애슬레틱스 지분 확보' 박찬호 "MLB 구단주가 꿈"

▲ 박찬호가 27일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스에서 열린 투자 컨소시엄 '팀(Team) 61'과 미국 프로야구 구단 메이저리그 애슬레틱스(A's)의 전략적 파트너십 프레스 컨퍼런스에서 발언하고 있다.

"메이저리그(MLB) 구단주가 된다는 건 제 오랜 꿈입니다."'코리안 특급' 박찬호(53)가 MLB 구단에 투자해 간접적으로나마 경영에 참여하게 된 소회를 밝혔습니다.현역 시절 단 한 번도 몸담지 않았던 애슬레틱스에 투자한 배경에는 '새로운 연고지'라는 틈새시장과 '미래 세대 육성'이라는 뚜렷한 목표가 있었습니다.박찬호가 이끄는 투자 컨소시엄 '팀61'은 27일 서울 강남구 애슬레틱스와의 전략적 파트너십 체결을 공식화하며 구단 지분 참여와 관련된 구체적인 배경을 설명했습니다.팀61은 총 7천만 달러(약 1천27억 원)를 투자하기로 했습니다.질의응답에서 박찬호는 구단 지분의 3% 이상을 확보하게 될 것이라고 밝혔습니다.그는 "경영권을 가질 수준은 아니지만, 수석고문으로서 스카우트와 투수 육성, 그리고 구단의 새로운 팬덤 구축에 영향력을 발휘할 것"이라고 설명했습니다.투자처로 애슬레틱스를 택한 이유에 대해서는 솔직한 답변을 내놨습니다.박찬호는 "개인적으로 피터 오말리 전 다저스 구단주의 도움으로 샌디에이고 파드리스 등 다른 구단에도 (지분 참여를) 시도했었다"며 "하지만 이미 탄탄한 팬베이스를 가진 구단들은 지분을 나누기 어려워했다"고 털어놨습니다.돌파구는 애슬레틱스의 연고지 이전이었습니다.박찬호는 "애슬레틱스가 라스베이거스로 연고지를 옮긴다고 발표했을 때 인맥을 통해 만났다"며 "라스베이거스로 가는 팀은 완전히 새로운 팬베이스를 만들어야 했다. 게다가 라스베이거스는 한국과 관광, 프로모션 등으로 밀접한 도시다.왜 '박찬호'를 파트너로 삼아야 하는지 적극적으로 설득했다"고 설명했습니다.애슬레틱스 역시 한국 시장의 잠재력에 크게 주목하고 있습니다.이날 동석한 마크 바데인 애슬레틱스 사장은 어제 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기를 직관한 소감을 전하며 "한국 야구팬들의 열정은 종목을 불문하고 벤치마킹하고 싶은 정도다. 그 열정을 라스베이거스 새 구장으로 가져가고 싶다"고 말했습니다.이어 "당연히 한국에서 기회가 되면 경기하고 싶고, 라스베이거스로 KBO리그 팀을 초대하는 것도 가능하다고 본다"며 "우리 구단 스카우트도 한국에 와 있다. 전 세계 인재 확보를 염두에 두고 있다"고 덧붙였습니다.또 2028년 완공 예정인 라스베이거스 신구장과 이날 오전에 만난 허구연 KBO 총재와 대화를 떠올리며 "KBO 총재가 시설에 관심이 많으시더라"고 소개했습니다.박찬호의 궁극적인 목표는 애슬레틱스 유니폼을 입은 한국인 빅리거의 탄생입니다.그는 "아직 애슬레틱스에 한국 선수가 없다는 것이 내게는 하나의 임무처럼 느껴진다"며 "한국 선수가 애슬레틱스 모자를 쓰고 라스베이거스의 어마어마한 새 구장에서 활약하는 모습, 제가 처음 빅리그에서 시작했던 그 모습을 다시 한번 그려본다"고 기대했습니다.팀61 컨소시엄에 참여한 할리우드 배우 켄 정은 "구단 경영권을 가질 지분은 아니지만, 내 투자를 통해 새 구장에서 핫도그 판매대 정도의 운영권은 가질 수 있을 것이다. 배 터지게 핫도그를 먹겠다"고 재치 있는 소감을 밝혀 현장에 웃음을 자아냈습니다.(사진=연합뉴스)