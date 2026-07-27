'어벤져스: 둠스데이' 티저 예고편, 5억 300만 뷰…디즈니 역대 최고 기록

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영화 '어벤져스: 둠스데이'가 티저 예고편 공개 하루 만에 조회수 5억 300만 회 돌파라는 경이로운 기록을 세우며 폭발적인 관심을 입증했다.지난 20일(현지 기준) 영화 '어벤져스: 둠스데이'가 티저 예고편을 선보이며 베일에 싸여 있던 '닥터 둠'(로버트 다우니 주니어)의 모습을 본격적으로 드러내 화제를 모았다.공개 직후 전 세계 팬들의 폭발적인 반응이 쏟아진 가운데, 미국 연예 매체 버라이어티(Variety)에 따르면 이번 예고편은 공개 24시간 만에 조회수 5억 300만 회를 넘어서는 기염을 토했다. 이는 디즈니 역사상 가장 많이 시청된 예고편(공개 첫날 기준)에 오른 신기록으로, '데드풀과 울버린'이 기록한 예고편 조회수 3억 6,500만 회를 크게 뛰어넘었다. 앞서 공개한 4편의 예고편 누적 조회수 역시 10억 회를 돌파한 데 이어 또 한 번 전 세계의 뜨거운 관심을 입증했다.뿐만 아니라 티저 예고편 공개와 함께 북미 일부 상영관에서 사전 예매 오픈을 시작한 '어벤져스: 둠스데이'는 예매 오픈 첫날에만 1,650만 달러의 예매 수익을 기록하며 폭발적인 흥행 열기를 입증했다. 이는 북미 오프닝 2억 1,100만 달러를 기록한 '데드풀과 울버린'의 첫날 사전 예매 수익을 두 배 이상 웃도는 수치를 기록했다.지난 25일(현지 기준) 열린 샌디에이고 코믹콘(SDCC)에서는 새로운 '어벤져스: 둠스데이' 포스터가 공개돼 작품을 향한 궁금증을 더욱 증폭시켰다. 이번 포스터에는 짙은 어둠과 안개에 휩싸인 채 앞으로 걸어 나오는 '닥터 둠'의 모습이 담겨 시선을 단숨에 끌어당겼다. 묵직한 슈트와 거대한 망토, 그리고 그림자 사이로 모습을 드러낸 그의 가면은 그 어느 때보다도 강렬하고 위협적인 존재감을 발산하며 앞으로 펼쳐질 거대한 전쟁의 서막을 예고해 기대치를 최고조로 끌어올린다.'어벤져스: 둠스데이'는 '어벤져스' 시리즈 전편을 연출한 루소 형제가 메가폰을 잡아 완성도와 신뢰도를 높인다. 또한 '아이언맨'으로 마블의 역사를 써 내려간 전설적인 배우 로버트 다우니 주니어가 '닥터 둠' 역을 맡아 전 세계적인 반향을 일으키고 있다.여기에 크리스 에반스, 크리스 헴스워스, 페드로 파스칼, 톰 히들스턴, 바네사 커비, 세바스찬 스탠, 안소니 마키, 플로렌스 퓨, 폴 러드, 레티티아 라이트, 시무 리우, 채닝 테이텀, 이안 맥켈런, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 패트릭 스튜어트, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던, 헤일리 앳웰, 캐서린 뉴튼 등 MCU를 총망라한 캐스팅 라인업을 완성해 전 세계적인 기대를 한몸에 받고 있다.'어벤져스: 둠스데이'는 2026년 12월 극장 개봉 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)