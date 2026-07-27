뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

돌아온 로켓을 그물로…우주 인재 모인 '하얼빈 공대'

최고운 기자
작성 2026.07.27 12:46 조회수
PIP 닫기
중국 '창정-10B' 로켓에서 떨어져 나온 1단 추진체가 역추진으로 속도를 줄여 바다 위에 있는 플랫폼으로 접근합니다.

[로켓이 돌아올 때, 그물이 정해진 높이에서 펼쳐져 하늘에서 내려오는 로켓을 안정적으로 받아냅니다.]

중국은 발사대의 로봇 팔로 추진체를 잡는 미국과는 달리, 그물을 이용해 추진체를 회수하는 데 성공했습니다.

로켓 재사용 기술을 보유한 두 번째 나라가 된 건데, 이 과정에 중국 동북부 하얼빈에 있는 하얼빈 공대가 힘을 보탰습니다.

대학 연구진이 초고속으로 낙하하는 추진체를 안전하게 포획하고 회수 이후 자세를 안정시키는 장치, 자동 고정 시스템 등 핵심 모듈 개발에 참여한 겁니다.

1920년에 설립된 하얼빈 공대는 항공우주와 미사일, 인공위성 등 전략 분야 인재를 배출해 온 명문입니다.

이 때문에 지난 2020년 미국 상무부는 이 대학을 수출 통제 명단에 올렸고, 이후 중국은 대학과 연구기관을 중심으로 핵심 기술 자립에 속도를 내고 있습니다.

하얼빈 공대 캠퍼스 안에는 그동안 중국 우주 산업의 성과를 한눈에 볼 수 있는 항공우주박물관이 있는데 주말이면 하루 평균 6천 명이 찾아와 로켓 추진 원리나 위성의 구조를 배웁니다.

[왕링치 (17세) : 입구에 있는 '둥펑 2호' 모형이 인상 깊었어요. 제가 상상했던 것보다 훨씬 더 크더라고요. 중국의 우주산업은 매년 진보하고 있다고 생각합니다.]

연구실에서 후학을 양성했던 교수들은 퇴임 후 전시관 해설사로 나섭니다.

[왕뤄웨이/박물관 해설사 : 하얼빈 공대 항공우주전시관은 전문가 봉사단이 있습니다. 전원 은퇴한 교수와 전문가들로 구성되어 있는데, 우주 산업 분야의 성과와 기술을 사람들에게 들려주는 게 목적입니다.]

항공우주박물관은 방학철을 맞아서 전국 각지에서 온 학생들로 이렇게 붐빕니다.

결국 이런 우주 산업에 대한 높은 관심이 발전의 원동력이 되는 셈입니다.

(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 김호진)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
최고운 기자 사진
최고운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지