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이번 주 내내 폭염 기승…낮 최고기온 38도 안팎

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작성 2026.07.27 12:04 조회수
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<앵커>

앞으로 이 더위가 얼마나 더 이어질지 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.

안수진 캐스터입니다.

<캐스터>

폭염의 기세가 무섭습니다.

일부 강원 산지를 제외한 전국에 폭염특보가 내려져 있는 가운데, 오늘(27일) 서울의 체감 온도 34도, 폭염 중대 경보가 내려져 있는 영남 지역을 중심으로는 체감 온도 무려 38도까지 치솟는 곳도 있겠습니다.

이번 주는 내내 밤낮 없는 더위가 기승을 부리겠습니다.

온열 질환 발생 가능성이 높은 만큼 수분을 자주 섭취해 주시는 등 건강 관리에 힘써 주셔야겠습니다.

장마는 사실상 종료됐지만 외출하실 때는 작은 우산은 챙겨 다니셔야겠습니다.

오늘은 중부와 경북 지역을 중심으로 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.

소나기가 내릴 때는 일시적으로 기온이 낮아지기도 하겠지만 비가 그친 뒤에는 오히려 습도가 높아서 더욱 후텁지근하겠습니다.

오늘 낮에는 곳곳에서 자외선이 강하게 내리쬐겠습니다.

자외선 차단 신경 써주셔야겠습니다.

당분간 뚜렷한 비 예보가 나와 있지는 않지만, 갑작스러운 소나기구름이 발달할 수 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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