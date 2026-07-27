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문선민에겐 와락, 정승원 손은 꼭…'ATM 7번' 이강인의 형들 조련법(?)

작성 2026.07.27 17:34 조회수
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아틀레티코 마드리드 입단을 확정한 이강인이 26일 서울월드컵경기장을 찾아 FC서울과 울산 HD의 경기를 관전했습니다.

경기 후에는 문선민, 정승원, 정승현, 이동경, 조영욱 등 연령별 대표팀과 A대표팀에서 인연을 맺은 동료들과 반갑게 재회했습니다.

뜨거운 포옹부터 어깨동무, 손을 맞잡고 이어간 대화까지, 이강인의 퇴근길 재회 현장을 〈스포츠머그〉가 담았습니다.

(취재 : 이정찬, 구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)
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