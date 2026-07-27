다카이치 지지율, 출범 후 최저 이어져…무당층선 비지지율이 앞서

▲ 다카이치 일본 총리

일본 다카이치 사나에 내각의 지지율이 출범 후 최저 수준을 기록했다는 여론 조사 결과가 잇달아 나오고 있습니다.황실(왕실)전범 개정, 부(副)수도 관련 법 등의 입법 과정에서 설명이 부족했다는 인식과 장기화하는 물가 상승에 대한 불만이 복합적으로 영향을 미친 것으로 분석됩니다.요미우리신문이 지난 24∼26일 18세 이상 1천58명을 대상으로 조사해 27일 발표한 결과에 따르면 다카이치 내각에 대한 지지율은 57%로, 작년 10월 내각 출범 이후 최저치로 내려앉았습니다.이는 직전 달 조사에 비하면 12%포인트 하락한 것이며, 이 신문 조사에서는 처음으로 50%대로 내려앉은 것입니다.내각을 지지하지 않는다는 비율은 34%로, 직전 조사(21%)보다 13%포인트 상승했습니다.특히 지지율 하락은 지지 정당이 없는 무당층에서 두드러졌습니다.이들이 다카이치 내각을 지지하지 않는다는 비율은 47%로, 지지율(41%)보다 높았습니다.무당층에서 지지하지 않는다고 답한 비율이 지지율을 넘어선 것은 내각 출범 이후 처음이라고 요미우리는 전했습니다.이날 발표된 니혼게이자이신문(닛케이) 여론조사 결과도 비슷한 추이를 보였습니다.닛케이와 TV 도쿄가 지난 24∼26일 18세 이상 남녀 924명을 대상으로 실시한 조사 결과에서도 다카이치 내각 지지율은 58%로 전달 조사보다 10%포인트 하락했습니다.내각을 "지지하지 않는다"는 응답 비율은 37%로 전달보다 10%포인트 상승했습니다.무당층에서는 비지지 응답이 15%포인트 오른 51%로, 지지 응답을 웃돌았습니다.교도통신이 지난 25∼26일 실시한 조사에서도 다카이치 내각의 지지율은 53.7%로 전월보다 2.1%포인트 하락했고, 지지하지 않는다는 비율은 33.7%로 5.8%포인트 상승했습니다.이날 발표된 언론사 3곳의 여론조사 결과는 지난주 나온 다른 언론사 조사와도 같은 흐름을 보였습니다.이처럼 일본 주요 언론사 여론조사에서 다카이치 내각 지지율이 출범 이후 최저치 수준으로 급락한 것은 황실전범 개정 등 중요 법안이나 정책과 관련해 국민에게 충분히 설명하지 않았다는 인식과 더불어 물가 상승 대책 등에 대한 불만족 등이 반영된 것으로 풀이됩니다.요미우리 조사에서 황실전범 개정 등 중요한 법안이나 정책 등에 대해 총리가 국민에게 충분히 설명하고 있다고 생각하는지를 묻는 말에는 "그렇지 않다"라는 비율이 62%로 "그렇다"(29%)를 크게 웃돌았습니다.옛 왕족의 남계 남성을 왕실 양자로 들인 뒤 양자에게서 남자아이가 태어나면 왕위 계승 자격을 부여하는 황실전범 개정에 대한 부정 평가가 크게 작용한 것으로 보입니다.특히 여왕을 인정하는 논의는 이뤄지지 않았던 점이 반감을 산 것으로 분석됩니다.황실 전범에서 옛 왕족의 남계 남성을 입양아로 들이는 것에 대해서는 "긍정적으로 평가하지 않는다"는 비율이 45%로 "긍정적으로 평가한다"(40%)를 웃돌았습니다.황실전범을 다시 개정해 여왕을 인정하는 것에 대해서는 찬성 비율이 85%로, 반대(8%)보다 압도적으로 높았습니다.닛케이 조사에서도 양자의 남자아이가 왕위 계승권을 얻게 되는 데 대해 "적절하다고 생각하지 않는다"(45%)라고 답한 비율이 "적절하다고 생각한다"(42%)보다 소폭 높게 나타났습니다.여왕에 대해서는 "여왕도 여계 왕도 인정해야 한다"는 비율이 59%로 가장 높았고, "여왕만 인정하고 여계 왕은 인정해서는 안 된다"는 비율은 25%였습니다.여왕을 인정해야한다는 비율은 84%에 달한 셈입니다.다카이치 내각을 지지한다고 답한 사람 중에서도 53%가 여왕·여계 왕에 찬성하는 것으로 나타났습니다.자민당 지지층 중에서는 54%가 같은 답을 했습니다.자민당 지지층 중 여왕에 찬성하지만, 여계 왕에 대해서는 찬성하지 않는다는 비율은 29%였습니다.여왕을 인정해야 한다는 비율은 83%로 나타나 전체 응답자 추세와 비슷했습니다.교도통신 조사에서는 황실전범 개정과 관련해 "국민의 이해를 얻지 못했다"는 응답이 49.6%로 나타나 "이해를 얻었다"(44.3%)보다 높게 나타났습니다."여왕을 인정해야 한다는 비율"은 81%로 반대 비율(16.1%)보다 역시 압도적으로 높았습니다.황실전범 처리뿐만 아니라 다카이치 정권의 국회 운영에 반감을 가진 응답자의 비율도 절반 이상으로 나타났습니다.다카이치 정권의 국회 운영이 "강압적이었다"는 비율은 57.5%로 "신중했다"(35%)보다 높았습니다.여당이 중의원에서 심의를 강행한 부수도법과 관련해서도 논의가 "충분했다"는 응답은 24.3%에 그쳤습니다.물가 상승 등 경제 정책도 광범위한 지지를 얻지 못하고 있습니다.요미우리 조사에서 다카이치 내각의 물가 상승 대책에 대해 "긍정적으로 평가하지 않는다"고 답한 비율은 71%로, 직전 조사보다 15%P나 올랐습니다.다카이치 내각 출범 이후 이뤄진 조사에서 같은 질문에 대해 부정 평가 비율이 70%대로 오른 것은 이번이 처음입니다.주요 언론 여론조사에서 잇달아 다카이치 내각의 지지율이 하락한 것으로 나오자 정부와 여당에서는 여론의 동향을 경계하는 목소리도 나오고 있습니다.고바야시 다카유키 자민당 정무조사회장은 지난 26일 여론조사 결과에 대해 "일희일비하지 않겠다. 선거에서 국민과 약속한 정책을 실현하는 것을 가속해나가겠다"고 말했습니다.그러나 출범 이후 처음으로 지지율이 대폭 하락한 데 대해 총리와 가까운 한 각료는 요미우리에 "상당히 떨어졌다. 열심히 하고 있는데"라고 실망을 표했습니다.(사진=게티이미지)