[자막뉴스] "일 년 새 11% 상승"…집권 1년 차 상승률 갈아치웠다

이재명 정부가 집권한 지난 1년간 서울 아파트값이 11% 상승한 것으로 나타났습니다.



26일 국토교통부가 국민의힘 강대식 의원실에 제출한 '정부별 출범 이후 서울 아파트 매매가 누적 변동률'에 따르면, 역대 정부 중에서도 2025~2026년 사이 이재명 정부 출범 초기 아파트값 상승 폭이 가장 컸습니다.



2017~2018년 문재인 정부가 8.2%를, 2008~2009년 이명박 정부 5.4%를 기록해 그 뒤를 이었습니다.



반면 2013~2014년 박근혜 정부는 0.4%, 2003~2004년 노무현 정부는 1.3%, 2022~2023년 윤석열 정부는 11.2%가 각각 하락했던 것으로 집계됐습니다.



국토부는 2003년 12월부터 실시한 한국부동산원의 주택 가격 동향 조사 지표로 이 같은 정부별 아파트값 상승률을 추산했습니다.



경기·인천까지 포함한 수도권으로 범위를 넓혀도 정부 출범 초기 아파트값 상승률은 이재명 정부가 5.5%를 기록하며 가장 높았습니다.



이명박 정부가 5%, 문재인 정부가 4.1%, 박근혜 정부가 0.1%로 뒤를 이었고, 노무현 정부와 윤석열 정부는 하락을 기록했습니다.



전체임기를 기준으로 한 정부별 아파트 매매가격 누적 변동률은 노무현 정부가 42.99% 상승으로 가장 높은 상승률을 차지했고, 문재인 정부가 26.36%, 박근혜 정부가 11.91%로 뒤를 이었습니다.



반면 이명박 정부는 1.77%, 윤석열 정부는 4.02% 하락하며 낮은 변동률을 보였습니다.



역대 정부별 부동산 정책 발표 통계를 살펴보면, 문재인 정부가 16건으로 가장 많았습니다.



뒤이어 노무현·이명박 정부가 9건, 윤석열 정부가 8건, 박근혜 정부가 7건 순이었습니다.



집권 1년 차를 넘어선 이재명 정부에선 현재까지 3차례 부동산 정책이 발표됐습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)