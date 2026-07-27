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경기교육청, '폰 프리 스쿨' 올해 300개교 선정

최호원 기자
작성 2026.07.27 11:12 조회수
경기교육청, '폰 프리 스쿨' 올해 300개교 선정
경기도교육청은 올해 세 차례에 걸쳐 '폰 프리 스쿨'(Phone-Free school) 실천학교 300개교를 선정할 계획이라고 27일 밝혔습니다.

폰 프리 스쿨은 학교 일과 중 교육활동과 관련 없는 휴대전화 사용을 제한하고 그 시간을 독서(Reading), 예술문화(Arts), 스포츠(Sports) 중심의 '라스(RAS) 경기 문예체교육'으로 전환하는 학생 성장 중심 정책입니다.

폰 프리 스쿨 실천학교는 학생자치회가 중심이 돼 자발적으로 운영됩니다.

학교가 일방적으로 휴대전화를 거둬들이거나 획일적인 규칙을 적용하지 않고 학생자치회가 학교생활 속 스마트폰 사용 실태와 문제점을 스스로 살펴보고 학교 구성원과 함께 실천 약속을 만드는 방식이라고 교육청은 설명했습니다.

경기교육청, 폰 프리 스쿨 실천학교 모집 (사진=경기도교육청 제공, 연합뉴스)

폰 프리 선포식·학생 캠페인, 쉬는 시간·점심 시간 폰 프리 활동, 친구와 함께하는 실천 챌린지, 학교별 스마트폰 사용 약속 제정, 학생 홍보영상 제작 등을 학교 여건에 맞게 직접 기획·운영합니다.

경기도교육청은 1차로 28일부터 다음 달 14일까지 100개교를 선정할 예정입니다.

이어 2차 모집은 9월 1∼14일, 3차는 9월 28일∼10월 9일 진행됩니다.

경기도교육청은 우수 운영 사례를 발굴·공유하고 학생자치회와 교육공동체의 자발적인 참여를 확대해 경기도형 폰 프리 학교 문화를 확산할 방침입니다.
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