'오디세이', 2주 만에 9352억 원 벌었다…놀란 감독 흥행 감각 '폭발'

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크리스토퍼 놀란 감독의 신작 '오디세이'가 북미를 비롯해 해외에서 폭발적인 흥행 질주를 펼치고 있다.박스오피스 모조에 따르면 '오디세이'는 7월 27일(월) 오전 7시 기준, 2주 연속 북미 박스오피스 1위를 기록한 것은 물론 글로벌 흥행 수익 6억 3,960만 달러(한화 약 9,352억 2,312만 원)를 돌파했다.흥행 성적뿐만 아니라 작품에 대한 평가도 뜨겁다. 로튼 토마토 팝콘지수 97%를 비롯해 관객 평가 지표인 시네마스코어에서도 최고 등급인 A를 획득하며 작품성과 대중성을 모두 인정받고 있다.여기에 최근 미국의 대표 엔터테인먼트 매체 '벌처'(Vulture)가 선정한 '가장 영향력 있는 할리우드 감독' 1위에 크리스토퍼 놀란 감독이 이름을 올리며 그의 위상을 입증했다.유니버설 픽쳐스 북미 배급 총괄 짐 오어(Jim Orr)는 "크리스토퍼 놀란은 역사상 가장 신뢰받는 감독 중 한 명이며, 관객들은 그가 반드시 대형 스크린에서 봐야 할 영화를 만들어낼 것이라는 사실을 알고 있다"며 "일부 상영관은 다음 주는 물론 그다음 주와 평일 상영까지 이미 매진된 상태"라고 전해 놀란 감독의 막강한 영향력과 '오디세이'를 향한 전 세계의 폭발적인 관심을 실감케 한다.'오디세이'는 10년간 이어진 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스(맷 데이먼)가 왕의 부재를 틈타 그를 기다리고 있는 아내 페넬로페(앤 해서웨이)와 아들 텔레마코스(톰 홀랜드)에게 돌아가기 위한 여정에 나서면서 벌어지는 일을 그린 영화로 오는 8월 5일 국내 극장에서 만날 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)