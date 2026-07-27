[자막뉴스] "WBC부터 모든 경기 썼던 글러브"…'10경기 출전 정지'에 직접 밝힌 '이물질' 정체

미국프로야구 마이너리그에서 글러브에 이물질을 발랐다며 부정 투구 혐의로 10경기 출전 정지 징계를 받은 미네소타 트윈스 소속 투수 고우석이 SNS를 통해 결백을 호소했습니다.



고우석은 오늘(27일) 오전 자신의 SNS에 "살아오면서 단 한 번도 부정한 방법으로 경쟁해야겠다는 생각을 해본 적이 없습니다"라고 시작하는 글을 올렸습니다.



고우석은 "더 좋은 성적을 위해 야구의 가치를 훼손하는 선택은 하지 않았다"며 자신의 글러브에 묻었던 이물질에 대해 해명했습니다.



고우석은 "문제로 제기된 글러브의 물질은 올해 초부터 사용하며 땀과 로진(송진가루)이 반복적으로 엉키고 가죽에 굳어 형성된 것"이라며 당시 경기에서 사용했던 글러브는 "WBC부터 지금까지 매 경기마다 사용했던 글러브이고, 경기를 진행하며 단 한 번도 문제 제기를 받은 적도 없다"고 전했습니다.



또 이런 이물질이 본인의 투구에 영향을 미쳤을 가능성이 없다고 자신한다고도 덧붙였습니다.



앞서 고우석은 지난 25일 콜럼버스 클리퍼스와의 홈 경기에서 구원 투수로 등판하기 전 심판의 글러브 검사를 받았습니다.



미국 메이저리그(MLB)와 마이너리그에선 투수가 공을 던질 때 공의 회전수를 높이는 등 효과를 보기 위한 목적으로 글러브에 끈적한 물질을 바르는 행위를 금지하고 있는데, 마운드로 향하던 고우석의 글러브와 양손을 검사한 심판은 글러브 안쪽에 이물질이 있다며 다른 심판들을 불러 모아 고우석에게 퇴장을 지시했습니다.



결국 고우석은 공을 한 번도 던지지 못한 채 글러브를 압수당하고 마운드를 내려왔습니다.



이후 MLB 사무국은 고우석에게 10경기 출전 정지 처분을 내렸습니다.



당초 징계를 수용하는 것으로 알려졌던 고우석은 "제 결백을 밝히기 위해 선수 노조를 통해 항소 절차를 진행할 예정이다"라며 응원해주는 팬들에게 걱정을 끼친 점에 대해 사과했습니다.



현행 규정상 투수가 땀 관리를 위해 로진을 사용할 수 있지만 이를 글러브에 직접 바르는 것은 엄격히 금지된 데다 그간 해당 규정과 관련해 선수의 항소로 징계가 번복된 사례가 없어 고우석에 대한 10경기 출전 정지 처분이 바뀔 가능성은 높지 않을 것으로 보입니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)