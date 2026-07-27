"이혼 받아들입니다'…신민아, '재혼 황후' 포스터 속 완벽한 황후 변신

디즈니+의 새 시리즈 '재혼 황후'가 올 가을 베일을 벗는다.



27일 디즈니+는 새 시리즈 '재혼 황후'의 2026년 가을 공개 확정 소식과 함께 황후 '나비에'의 위엄을 담은 티저 포스터를 전격 공개했다.



'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.



글로벌 누적 조회수 29억 7천만 회(26년 7월 기준)를 기록한 웹툰을 비롯해 전 세계적인 신드롬을 일으킨 동명의 레전드 IP를 영상화 한 작품으로, 디즈니+가 선보이는 첫 K-로맨스 판타지다.



이날 공개된 티저 포스터는 엄숙한 법정 한가운데 홀로 서 당당한 자태를 과시하는 황후 나비에의 모습으로 시선을 사로잡는다. 특히 원작의 명대사인 "이혼을 받아들입니다. 그리고, 재혼 승인을 요구합니다"라는 카피는 남편의 배신 앞에서도 무너지지 않고 주체적인 삶을 선택하는 나비에의 결단을 강렬하게 암시한다.



'재혼 황후'는 동대제국이라는 가상의 왕실을 배경으로 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영 등 배우들이 황실의 사랑, 권력, 욕망이 얽힌 독창적인 로맨스 판타지 세계관을 어떻게 구현해 낼지, 비주얼 실사화에 이목이 집중되고 있다.



[사진 제공 = 디즈니+]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)