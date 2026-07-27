존박, 신곡 이어 단독 콘서트 'BREAK!' 개최…'피케팅' 재현될까?

가수 존박이 신곡 발표에 이어 약 9개월 만에 단독 콘서트를 열고 팬들과 만난다.



존박은 오는 9월 11일부터 13일까지 사흘간 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 'BREAK!'를 개최한다.



이번 공연은 지난해 12월 열린 단독 콘서트 '꿈처럼' 이후 이어지는 무대다. 당시 공연은 8년 만에 열린 단독 콘서트로 예매 시작과 동시에 전석 매진을 기록했다. 존박은 특수효과나 게스트 없이 보컬과 풀 밴드 라이브만으로 120분을 채웠다.



이번 공연은 신곡 활동과 맞물려 이뤄진다. 존박은 지난 23일 직접 작사, 작곡, 편곡을 맡은 싱글 '여름은 돌아와'를 발표했다. 신곡 발매 직후 단독 콘서트 개최가 이어졌다.



존박은 데뷔 이후 라이브 공연을 통해 관객들과 소통해 왔다. 이번 공연에서는 신곡과 함께 대표곡들을 밴드 사운드로 선보일 예정이다.



한편 존박의 단독 콘서트 'BREAK!' 티켓은 오는 31일 오후 6시 온라인 예매처 NOL을 통해 단독 오픈된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)