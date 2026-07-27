[날씨] 당분간 열대야·폭염 계속…서울 체감온도 '34도'

<앵커>



앞으로 이 더위가 얼마나 더 이어질지 기상센터 연결해 알아보겠습니다.



안수진 캐스터?



<캐스터>



간밤 더위 때문에 뒤척이지는 않으셨나요.



오늘(27일) 아침 서울의 최저 기온이 27.2도로 이번 여름 서울의 열대야가 나타나고 가장 높은 기온을 기록했습니다.



열기는 낮까지 고스란히 이어지겠습니다.



일부 강원 산지를 제외한 전국의 폭염 특보가 내려져 있고요.



오늘 서울의 체감 온도 34도, 폭염 중대 경보가 내려져 있는 영남 지역을 중심으로는 체감 온도 무려 38도까지 치솟는 곳 있겠습니다.



당분간은 열대야와 폭염이 계속될 것으로 보입니다.



온열 질환 발생 가능성이 높은 만큼 수분을 자주 섭취하는 등 건강 관리에 힘써주셔야겠습니다.



장마는 사실상 종료됐지만 작은 우산은 꼭 챙겨 다니셔야겠습니다.



오늘은 중부를 중심으로 대기 불안정으로 갑작스러운 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



낮에는 곳곳에서 볕이 강하게 내리쬐겠습니다.



자외선 차단 신경 써주셔야겠습니다.



당분간 뚜렷한 비 예보가 나와 있지는 않지만 소나기구름이 자주 발달할 때 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



(안수진 기상캐스터)