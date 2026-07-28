무지개 깃발 사이 울려 퍼진 비명…유럽 최대 축제 피바다로 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



사건 개요: 베를린 중심부 티어가르텐 공원에서 열린 '크리스토퍼 스트리트 데이' 성소수자 축제에 미니밴이 돌진하여 1명이 사망하고 29명이 다치는 테러가 발생했습니다.



용의자 추적: 용의자는 IS 합류 이력이 있던 21세 레바논계 독일인 압둘 발루트로, 집행유예 및 탈급진화 프로그램 이수 중 범행을 저질렀으며 경찰 추격 20시간 만에 사살되었습니다.



정치·사회적 여파: 당국의 테러 관리망 실효성에 대한 거센 비판이 일고 있으며, 오는 9월 베를린 주의회 선거를 앞두고 이민 및 안보 정책 갈등이 정국 핵심 이슈로 부상했습니다.

1. 평화로운 축제를 들이받은 비극

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2. 용의자의 신원과 사법 당국의 안보망 구멍

3. 2,200명 투입된 대대적 수색과 용의자 사살

4. 독일 지도부의 규탄과 시민들의 저항

5. 되풀이되는 차량 테러와 9월 선거 앞둔 정치적 파장

Deep Dive Q&A

현지 시간 25일 밤 10시, 독일 베를린 중심부 티어가르텐 공원. 유럽 최대급 프라이드 축제 중 하나인 '크리스토퍼 스트리트 데이'가 한창이던 그곳에 흰색 미니밴이 돌진했습니다. 차량은 인파를 들이받고 나무에 충돌했고, 운전자는 흉기를 들고 도주했습니다. 1명이 숨지고 29명이 다쳤습니다. 경찰은 즉각 대규모 수색에 나섰고, 약 20시간 만에 용의자를 사살했습니다. 독일 당국은 모든 정황이 이번 사건을 '이슬람주의 테러 공격'임을 시사한다고 밝혔습니다. 무슨 일이 있었던 걸까요?토요일 저녁, 수십만 명이 베를린 거리를 가득 메웠습니다. 매년 열리는 크리스토퍼 스트리트 데이 행사였습니다. 1969년 뉴욕 스톤월 항쟁을 기념하는 이 축제는 1979년 서베를린에서 시작돼 지금은 유럽 최대급 성소수자 인권 행사 중 하나로 자리 잡았습니다. 80여 대의 퍼레이드 차량이 도심을 가로질렀고, 브란덴부르크 문 앞 무대에선 공연이 이어졌습니다.그런데 밤 10시쯤, 축제장 바로 옆 티어가르텐 공원 산책로에 흰색 시트로앵 미니밴이 돌진했습니다. 차량은 보행자들을 들이받고 나무와 충돌한 뒤 멈췄습니다. 운전자는 차에서 내려 흉기, 아마도 마체테로 보이는 칼을 휘두르며 도주했습니다. 현장엔 찔린 상처를 입은 피해자들도 있었습니다. 여성 1명이 숨졌고, 29명이 다쳤습니다. 무대 위 공연은 중단됐고, 주최 측은 긴급 대피령을 내렸습니다. "집으로 가주세요. 공원을 통과하지 마세요."축제는 그렇게 끝났습니다.경찰은 즉시 용의자 추적에 나섰습니다. 용의자는 21세 압둘 발루트. 독일 국적의 레바논계 남성이었습니다. 경찰은 그가 "베를린의 이슬람주의 세력과 연루돼 있다"고 밝혔습니다.독일 언론 빌트와 슈피겔에 따르면, 발루트는 IS 지지자였습니다. 로이터와 AP 통신은 독일 정보 및 사법당국이 그를 '고위험 테러 위험군' 목록에 올려두고 관찰 중이었다고 보도했습니다.발루트는 2025년 5월 터키를 거쳐 모리타니로 가려다 실패했고, 이후 레바논을 경유해 시리아로 가 IS에 합류하려 했습니다. 레바논에서 IS 관련 인물들과 접촉하다 체포돼 3개월간 수감됐고, 2025년 11월 베를린 공항에서 다시 체포됐습니다. 지난 5월 법원은 그에게 "국가 전복을 위한 폭력 준비" 혐의로 징역 1년 10개월을 선고했지만 집행유예를 내렸습니다. 그는 탈급진화 프로그램 참여 명령을 받은 상태였습니다.당국에 테러 위험인물로 이미 등록된 중범죄 혐의자가 실형이 아닌 집행유예를 받고 탈급진화 교육만 받던 중 범행을 저질렀다는 사실이 확인되면서, 독일 사법체계와 안보망의 치명적 허점에 대한 비판이 일고 있습니다.일요일 내내 경찰은 베를린 전역, 공항, 기차역, 국경까지 수색 범위를 넓혔습니다. 헬기가 하늘을 맴돌았고, 기관총으로 무장한 경찰이 거리를 순찰했습니다. 2,200명 이상의 경찰력이 투입됐습니다.그리고 일요일 저녁 6시, 베를린 서쪽 슈판다우 구역의 한 텃밭 단지에서 발루트가 발견됐습니다. 그는 칼을 들고 경찰을 향해 달려들었고, 경찰이 발포했습니다. 그는 현장에서 사망했습니다.알렉산더 도브린트 내무장관은 일요일 오후 기자회견에서 말했습니다."우리가 보는 모든 것이 이슬람주의 테러 공격임을 가리킵니다. 용의자는 다수의 범죄 전력, 급진화, 이슬람주의 조직 소속으로 당국에 알려진 인물이었습니다."프리드리히 메르츠 총리는 추모 예배에서 이렇게 말했습니다."우리는 우리의 자유, 개방성, 자유주의적 삶의 방식을 우리가 할 수 있는 모든 것으로 지킬 것입니다. 이 사람들의 유일한 목표는 우리 사회를 분열시키는 것입니다. 위협에 굴복하지 말아 주십시오."베를린 시장 카이 베그너는 "평화롭고 활기찬 프라이드 퍼레이드 이후, 관용과 평화를 위한 집회가 가장 잔인한 방식으로 공격받았습니다. 이것은 우리의 자유롭고 개방적인 사회에 대한 공격"이라고 규탄했습니다.일요일 오후 2시, 브란덴부르크 문 앞 광장에 수천 명이 모였습니다. 비가 내렸지만 사람들은 무지개 깃발을 흔들며 희생자들을 위한 묵념을 올렸습니다. 한 참가자는 "슬픔에서 분노로, 분노에서 저항으로!"라고 쓴 대형 피켓을 들고 있었습니다.베를린 주정부 성소수자 담당 커미셔너 알폰소 판티사노는 인스타그램에 썼습니다. "사랑하는 커뮤니티 여러분, 많은 분들이 지금 두려움을 느끼고 계신다는 걸 압니다. 솔직히 말하면, 저도 그렇습니다. 하지만 이 두려움 속에서, 슬픔 속에서, 분노 속에서 여러분은 혼자가 아닙니다."49세 드래그 아티스트 아르민 뒌횔터는 말했습니다. "최근 몇 년간의 사건들이 우리 행사가 언젠가 표적이 될 수 있다고 생각하게 만들긴 했습니다. 하지만 우리는 굴복하지 않을 겁니다."독일은 최근 몇 년간 유사한 차량 돌진 공격을 여러 차례 겪었습니다. 2016년 12월, 튀니지 출신 남성이 베를린 크리스마스 마켓에 트럭을 돌진시켜 13명이 숨졌습니다. 2024년 12월엔 사우디 출신 정신과 의사가 마그데부르크 크리스마스 마켓에 차량을 돌진시켜 6명이 사망하고 300명 이상이 다쳤습니다.이번 공격은 9월 베를린 주의회 선거를 앞두고 일어났습니다. 유럽 전역에서 우경화 바람이 거센 가운데, 이민자 및 안보 정책 실패 논란은 이번 주의회 선거의 향방을 가를 최대 변수로 부상했습니다.극우 정당 '독일을 위한 대안(AfD)'은 즉각 반응했습니다. 공동대표 티노 크루팔라는 "종교적 극단주의자들이 폭력과 불관용으로 우리나라를 분열시키도록 내버려두지 않을 것"이라고 썼습니다. AfD 의원 마르틴 헤스는 "이슬람주의는 우리나라의 가장 큰 안보 위협"이라며 "정부 안보 정책의 완전한 실패"라고 비난했습니다.이민과 안보를 둘러싼 독일 사회의 논쟁이 다시 불붙고 있습니다. 축제를 즐기던 평범한 사람들을 겨냥한 테러, 독일은 자유와 개방성을 지킬 수 있을까요?A. 용의자 압둘 발루트는 국가 전복 준비 혐의로 선고받았으나 집행유예 판결을 받고 교화 목적인 탈급진화 프로그램 이수 상태에 있었습니다. 수사당국이 '고위험 인물'로 분류했음에도 물리적 구속이나 24시간 밀착 감시가 법적으로 불가능했기에 범행을 사전에 차단하지 못했습니다. 이에 따라 중범죄 테러 위험군에 대한 솜방망이 처벌 및 감시 체계의 허점이 도마 위에 올랐습니다.A. 테러 직후 극우 정당인 '독일을 위한 대안(AfD)'이 현 정부의 이민·안보 정책을 '완전한 실패'로 규정하며 공세를 강화하고 있습니다. 독일 표심에서 테러 및 안보 이슈는 정국을 흔드는 핵심 변수이므로, 이번 사건은 극우 세력의 결집을 부추기는 한편 이민자 정책과 사법 개혁을 둘러싼 여야 간의 정쟁을 크게 격화시킬 것으로 전망됩니다.A. 대규모 야외 축제는 인파가 밀집하는 반면 출입 통제와 안전선 확보가 어려워 차량 돌진이나 흉기 난동에 취약합니다. 또한 성소수자 행사나 종교 축제는 서구 사회의 '자유, 관용, 개방성'을 상징하기 때문에 이슬람 극단주의 세력이 자신들의 이념적 대립을 부각하고 사회적 분열을 극대화하기 위해 자주 표적으로 삼습니다.