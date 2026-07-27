국민의힘 윤리위원 1명 추가 사임…내홍 심화

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다.

국민의힘 중앙윤리위원회 회의가 오늘(27일) 열리는 가운데 윤리위원 한 명이 추가 사임했습니다.윤리위원회는 장동혁 대표의 방침에 따라 지방선거 전까지 징계 논의를 멈췄고, 지난 6일과 22일 다시 두 차례 회의를 열면서 다시 징계 심사에 들어갔습니다.하지만 지난 22일 회의에 앞서 한 윤리위원이 신분 노출 부담 등을 이유로 사임해 6인 체제가 됐고, 윤민우 위원장의 일방적인 회의 진행 방식 등에 대해 반발한 윤리위원들이 참석하지 않으며 3명만 참석한 채로 회의가 진행됐습니다.윤리위는 오늘 오후 2시 회의를 열고 6·3 지방선거 전후로 접수된 60여 건의 징계안 심의를 이어갈 예정이지만, 또다시 윤리위원 1명이 추가 사임하며 5인 체제로 축소됐습니다.해당 윤리위원은 잇단 내홍에 부담을 느껴 사임한 것으로 전해졌습니다.우종환 윤리위 부위원장과 다른 윤리위원도 오늘 회의에 불참할 것으로 알려졌습니다.윤리위는 재적의원 과반 출석과 출석위원 과반 찬성으로 징계 의결이 가능한데, 윤민우 위원장을 비롯한 윤리위원 3명만 출석해도 의결을 할 수 있습니다.접수된 징계 요청 60여 건 가운데 1호 징계 대상으로는 야당 몫 국회부의장을 국회 본회의에서 선출하는 과정에서 박덕흠 의원의 낙선을 위해 전화를 돌렸단 이유로 제소된 조경태 의원 등이 거론됩니다.(사진=연합뉴스)