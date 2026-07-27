"SK하이닉스, 대학생이 일하고 싶은 기업 2년 연속 1위"

▲ SK하이닉스

이미지 확대하기

SK하이닉스가 대학생이 가장 일하고 싶은 기업으로 2년 연속 선정됐습니다.인크루트는 전국 대학생 1천811명을 대상으로 '2026 대학생이 일하고 싶은 기업'을 조사한 결과 이같이 나타났다고 오늘(28일) 밝혔습니다.이번 조사는 공정거래위원회 지정 대기업집단 20위 그룹사 계열사와 시가총액 상위 기업 등 총 150개 기업을 대상으로 지난달 4일부터 이달 19일까지 진행됐습니다.SK하이닉스는 14.2%의 선택을 받아 지난해에 이어 2년 연속 1위를 차지했습니다.SK하이닉스를 선택한 이유로는 '만족스러운 급여와 보상 제도'(57.0%)가 가장 많았습니다.2위는 삼성전자(8.0%)로 지난해보다 한 계단 상승했습니다.삼성전자를 선택한 이유 역시 '만족스러운 급여와 보상 제도'(37.2%)가 가장 높은 비중을 차지했습니다.3위는 올해 조사 대상에 처음 포함된 CJ올리브영(6.6%)이었습니다.이어 네이버(5.1%), 삼성바이오로직스(3.6%), CJ ENM(2.7%), 현대차(2.6%), 카카오(2.0%), CJ제일제당(1.8%), 삼성물산(1.7%) 순으로 나타났습니다.인크루트는 "반도체 업황 호조에 따른 성과급 기대감이 반영되면서 SK하이닉스와 삼성전자 등 반도체 기업에 대한 선호가 두드러졌다"고 분석했습니다.(사진=인크루트 제공, 연합뉴스)