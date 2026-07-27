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LPBA 최봄이·김별·이효제, 나란히 128강 진출

홍석준 기자
작성 2026.07.27 08:54 조회수
LPBA 최봄이·김별·이효제, 나란히 128강 진출
▲ Q라운드를 통과한 최봄이

여자프로당구(LPBA)의 '젊은 피' 최봄이(21·웰컴저축은행), 김별(19), 이효제(19)가 나란히 128강 무대에 진출했습니다.

이들은 26일 경기도 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 프로당구 2026-2027시즌 3차 투어 친환경 건축자재 에스와이 PBA-LPBA 챔피언십 LPBA Q라운드 경기에서 각각 승리를 거두고 다음 라운드 티켓을 거머쥐었습니다.

우선 등록 제도로 이번 시즌 LPBA에 합류한 최봄이는 김정혜를 27이닝 만에 22-9로 완파했습니다.

경기 초반 6-7로 역전을 허용하며 다소 고전했지만, 9이닝 뱅크샷을 포함한 하이런 6점으로 12-7 재역전에 성공한 뒤 15이닝부터 연속 득점을 쌓아 승기를 굳혔습니다.

김별은 김은지를 25-15(23이닝)로 제압했습니다.

10이닝부터 주도권을 잡은 김별은 이날 Q라운드 참가 선수 중 유일하게 1점대 애버리지를 기록하는 매서운 큐 감각을 뽐냈습니다.

이효제 역시 김은경을 상대로 뱅크샷 3개를 곁들여 25-13(29이닝) 완승했습니다.

이 밖에 LPBA 초대 챔피언 김갑선은 김혜정을 25-6(25이닝)으로, 이재현은 김미희를 25-8(26이닝)로 제치고 무난하게 128강에 올랐습니다.

대회 이틀째인 오늘은 128강전, 64강전이 차례로 이어집니다.

128강부터는 '당구 여제' 김가영(하나카드)과 스롱 피아비(우리금융캐피탈), 김민아(NH농협카드) 등 정상급 강호들이 출전합니다.

(사진=PBA 제공, 연합뉴스)
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